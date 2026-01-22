Conferința europeană despre transformarea digitală, la Cluj. Emil Boc: „Până în 2030, toate serviciile publice să fie disponibile online”.

Transformarea digitală la nivel local și îmbunătățirea proceselor digitale în administrație prin schimb de bune practici au fost temele abordate în cadrul conferinței europene desfășurate la Cluj. „Avem un obiectiv clar: până în 2030 toate serviciile publice să fie disponibile online”, spune primarul Emil Boc.

Primăria Cluj-Napoca a fost gazda unui eveniment dedicat transformării digitale în administrație - o conferință europeană despre prezentul și viitorul transformării digitale, organizat de Consiliul European al Municipalităților și Regiunilor (CEMR), în parteneriat cu Asociația Municipiilor din România (AMR).

Evenimentul a avut drept temă centrală transformarea digitală la nivel local și îmbunătățirea proceselor digitale în administrația locală prin cooperare europeană și schimb de bune practici.

„Transformarea digitală este cheia viitorului, iar succesul se bazează pe colaborare. Cluj-Napoca este un spațiu în care inovarea se întâmplă constant, iar acest lucru este posibil datorită unui ecosistem solid și matur, construit pe colaborare”, a transmis primarul Clujului Emil Boc.

Edilul a accentuat importanța principiului eco, nu ego: un ecosistem în care succesul vine în urma cooperării.

„Orașul nostru se bazează pe câteva valori-cheie: talentele, toleranța, încrederea și tehnologia. Astfel, administrația locală integrează și colaborează activ cu mediul academic, sectorul privat, societatea civilă și comunitatea”, a adăugat Emil Boc într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Living.in-EU, declarație semnată la Cluj pentru transformarea digitală durabilă

Inovarea digitală la nivel administrativ înseamnă, înainte de toate, eficientizarea proceselor și simplificarea interacțiunii cetățenilor cu sectorul public. Ne dorim ca informația să fie accesibilă într-un singur loc, într-un mod clar, sigur și transparent”, a mai spus edilul Emil Boc.

De asemenea, în cadrul conferinței europen desfășurate la Cluj a fost semnată declarația Living.in-EU. Declarația semnată la Cluj vizează o acțiune comună pentru încurajarea transformării digitale durabile în orașele și colectivitățile din UE.

