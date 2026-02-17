Cluj-Napoca, model de bune practici în programe pentru incluziunea minorităților

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc a primit vizita naltul Comisar al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) pentru Minorități Naționale, Christophe Kamp, iar la întâlnire, edilul a punctat că administrația sprijină în special dreptul la educație, la locuire, la muncă și la sănătate.

Primarul muncipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, întâlnire cu Christope Kamp, Înalt Comisar OSCE și Mitra Jalali, consilier juridic în cadrul OSCE | Foto: Facebook, Emil Boc

După întâlnirea cu Înaltul Comisar al OSCE pentru Minorități Naționale, Christophe Kamp, Emil Boc a transmis că municipiul Cluj-Napoca este un model de bune practici în politici și programe publice pentru incluziunea minorităților.

Emil Boc, după întâlnirea cu Înaltul Comisar OSCE: „Primăria Cluj-Napoca sprijină în special dreptul la educație, la locuire, la muncă și la sănătate”

„Orașele de succes ale viitorului sunt acelea care fac din multiculturalitate și diversitate o sursă de prosperitate și nu de conflict! Asta înseamnă să promovăm politici care să unească și nu să dezbine comunitatea noastră. Asta înseamnă să construim punți de înțelegere și respect între oameni în loc de ziduri și bariere. Asta înseamnă că Fiecare cetățean trebuie să se simtă acasă într-un oraș european deschis și tolerant, unde diversitatea este nu doar acceptată, ci și celebrată! Primăria Cluj-Napoca acționează pe multiple dimensiuni prin programe și acțiuni care să sprijine în special dreptul la educație, la locuire, la muncă și la sănătate”, a transmis Emil Boc, luni seara, 16 februarie 2026 pe Facebook.

Potrivit edilului, infrastructura pentru elevi precum Centrul de zi „Țara minunilor”, programele de locuințe sociale în parteneriat cu ADI ZMC, programul de ajutor la plata chiriei, programul „Alimente”, asigurarea transportului pentru elevi, servicii stomatologice gratuite - sunt doar o parte din investițiile și programele pe care Primăria le susține.

„Am punctat cele de mai sus în cadrul întrevederii de astăzi cu Christophe Kamp, Înaltul Comisar al OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe) pentru Minorități Naționale. Kamp a fost însoțit la vizita la Primăria Cluj-Napoca de doamna Mitra Jalali, consilier juridic în cadrul Biroului Înaltului Comisar al OSCE. Am avut un dialog deschis despre modul în care Cluj-Napoca promovează respectul și buna conviețuire între comunitățile sale. Discuțiile au vizat rolul politicilor publice locale în susținerea diversității etnice, lingvistice și religioase, precum și participarea activă a minorităților la viața comunității, prin educație în limba maternă, reprezentare în spațiul public și sprijinirea inițiativelor culturale”, a mai precizat Emil Boc.

Potrviti primarului, Cluj-Napoca rămâne un oraș al dialogului și al respectului reciproc, unde diversitatea devine o resursă care ne apropie și ne ajută să construim împreună un viitor mai echitabil pentru toți.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: