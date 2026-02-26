Unirea Dej a transferat trei jucători înainte de primul meci oficial din 2026!

Unirea Dej se pregătește de reluarea sezonului în eșalonul al treilea.

Unirea Dej a transferat trei jucători / Foto: FC Unirea Dej Facebook

Primul meci al echipei de pe malul Someșului va avea loc vineri, de la ora 14:00, în deplasare cu SCM Zalău.

Înaintea acestui meci, formația antrenată de Dan Bucșă a anunțat că a ajuns la un acord pentru transferul a trei jucători.

La Dej au ajuns Darius Gherman (ex: Sticla Arieșul Turda, Vulturul Mintiu-Gherlii, Minaur Baia Mare, CSM Sighetu Marmației), Dinu Pop (a semnat primul său contract de jucător profesionist) și Samuel Șanta (ex: Sticla Arieșul Turda, CSM Satu Mare, Minerul Ocna-Dej, Chindia Târgoviște).

Pe lângă acești jucători, la Unirea Dej au mai ajuns în această iarnă Luca Podea, Valy Szilaghy și Richard Vodă.

Unirea Dej se află pe locul 8 înaintea de reluarea campionatului, cu 14 puncte acumulate până în acest moment, și va evolua în play-out-ul competiției.

