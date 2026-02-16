Boc: „Primăria Cluj-Napoca nu este implicată sub nicio formă în potențiala procedură de fraudă a licitației la centura metropolitană”. Edilul arată breșele de securitate ale licitațiilor electronice și vorbește de schimbarea legislației.

Edilul Clujului a explicat, pe larg, în ședința de Consiliu Local, situația proiectului centurii metropolitane și a semnalat necesitatea updatării legislației pentru desfășurarea licitațiilor electronice. „Trebuie schimbat ceva și vom discuta în acest sens la nivel guvernamental”, spune primarul municipiului Cluj-Napoca.

În ședința de Consiliu Local de luni, edilul Clujului Emil Boc a prezentat etapele desfășurării licitației pentru centura metropolitană a Clujului și a arătat că suspiciunea de fraudă cu caracter internațional, reclamată de firma bosniacă Integral Inženjering AD Laktasi vizează alte patru licitații la nivel național.

În acest context, primarul Emil Boc a semnalat necesitatea unor reglementări pentru a preveni fraudarea licitațiilor electronice.

În deschiderea ședinței de Consiliu Local de luni, primarul Emil Boc făcut mai multe precizări cu privire la proiectul centurii metropolitane.

„Este un subiect de maxim interes. Pentru mine, pentru colegi, realizarea centurii metropolitane a fost proiectul numărul 1 al Clujului”, a explicat Emil Boc.

Primarul municipiului Cluj-Napoca a vorbit despre primele demersuri de infrastructură ce au dus la scoaterea traficului greu din oraș, precum centura Vâlcele-Apahida, precum și pregătirea dezvoltării Clujului prin dezvoltarea unor proiecte integrate: centură metropolitană, metrou și tren metropolitan.

„Diminuarea poluării se poate face prin proiecte integrate: centura metropolitană, plus metroul – relația Cluj-Florești. Și trenul metropolitan – pentru o arie extinsă de legătură. Toate aceste proiecte sunt în diverse faze de implementare. Este vorba de investiții de 4 miliarde de euro, de o anvergură uriașă. Noi ne-am asumat aceste proiecte pentru a le face mai repede, în locul Guvernului. În toate lucrările mari au loc diverse blocaje de implementare”, a explicat primarul Clujului în ședința de Consiliu Local.

Revenind la proiectul centurii metropolitane, edilul a arătat că suntem în prezența unei „suspiciuni de fraudă” a licitației publice cu caracter internațional.

„Licitații unde avem și centura metropolitană a Clujului, alături de alte patru licitații, în valoare de peste 3 miliarde de euro.

Suntem în prezența unor licitații electronice. Aici este și o altă problemă, o discuție în viitor – care sunt limitele licitațiilor electronice și ce putem face în legislație”, a adăugat Emil Boc.

Legislație adaptată pentru licitațiile electronice

Astfel, suntem în prezența unei suspiciuni de fraudă internațională masivă la mai multe licitații, inclusiv proiectul centurii din Cluj.

„Pot preciza foarte clar: Primăria municipiului Cluj-Napoca nu este sub nicio formă implicată în această potențială procedură de fraudă și a respectat toate procedurile legale specifie procedurii de achiziție. Aceste lucruri pot fi confirmate cu documente.

Mai întâi, procedura de achizție a respectat toate etapele procedurale, a fost validată cu aviz conform necondiționat de către Agenția Națională de Achiziții Publice (ANAP) și mai mult: în forma finală am primit inclusiv confirmarea Direcției de specialitate din partea Comisiei Europene, ca etapă finală în validarea acestei licitații.

Deci tot ce a fost legal și omenește posibil s-a facut în condițiile legilor existente astăzi. Dacă sunt bune sau nu e o altă judecată. Dacă ele permit ca la 5 licitații cinvea să participe fraudulos, înseamnă că avem o problemă și cu legea. E vorba totuși de cinci licitații.

Deci avem o problemă cu această suspiciune de fraudă și cineva, în legile existente europene și naționale, și-a găsit portița... Așa se întâmplă: cei care încalcă legea sunt cu un pas în față, mai întâi se încalcă legea, pe urmă vii cu reglementarea. Aceasta este viața, mai ales într-o lume în trasformare digitală. De aceea dimensiunea de cybersecurity este atât de importantă”, a explicat primarul Clujului în cadrul intervenției din ședința consiliului Local.

Emil Boc a pledat pentru schimbarea legislației în domeniul licitațiilor electronice:

„Eu spun că și în domeniul acesta al licitațiilor electronice trebuie schimbat ceva. Și asta o vom discuta la nivel guvernamental, pentru a preveni”, a spus edilul emil Boc.

Primarul Emil boc a prezentat pașii derulării licitației, precum și modul în care firma bosniacă Integral a reușit să se înscrie în SEAP pentru a participa la licitație alături de liderul de asociere, Dimex-2000.

Astfel, toate documentele depuse au fost autentificate prin semnătură electronică de liderul de asociere, aspect confirmat de Agenția pentru Digitalizare.

„Firma boniacă Integral nu este liderul asocierii. A fost cooptată de liderul asocierii în asociere. Dar ca să poată fi cooptată în asociere a trebuit să se înscrie în SEAP – Sitemul Electronic de Achiziții Publice din România.

Am verificat cum s-a înscris această firmă: s-a înscris conform legii. Înscrierea în SEAP a firmei din Bosnia a fost făcută, și ne confirmă Agenția română pentru digitalizare, respectând prevederile legale și a fost inclusiv validată de un operator uman, nu electronic: un operator uman de la SEAP a validat înscrierea firmei Integral pe baza documentelor depuse.

Ulterior validării, Integral a primit un certificat digital securizat pentru accesarea sistemului în calitate de ofertant. Adică, a respectat tot ce a prevăzut legea română, care copiază legislația europeană.

Acum firma vine și spune că nu a participat. Dar documentele depuse au fost toate validate de un operator uman. Potrivit procedurii de licitație, această firmă face două lucruri pentru a participa la licitație, nu în rol de lider al asocierii, ci împreună cu cineva: ea își completează documentația pentru a primi acest certificat digital securizat pentru accesarea în ssistemul de licitație. Și mai completează DUAE-ul, adică acel document de idenfitifcare europeană – Document unic european de achiziție.

Din acel moment, firma Integral doar s-a asociat la contul Dimex, ca ofertant principal. Ulterior, toate documentele de licitație, împuterniciri, acte, validări au fost cu semnătură electronică calificată de către Dimex. Adică, acordul de asociere între ei, împuternicirle și toate acetele necesare, potrivit legii, le-a depus Dimex, cu semnătură extinsă calificată în numele asocierii.

Noi a trebuie să luăm de bună-credință ceea ce Dimex a confirmat printr-o semnătură electronică.

Răspunsul Agenției pentru digitalizare spune că documentul semnat electronic este asimilat cu înscrisul sub semnătură privată, în condițiile regulamentului european. Semnătura electronică atrage responsabilitatea integrală a celui care o depune, în speță Dimex.

Toate documentele au fost depuse ca la carte. Și-au asumat, după cum arată Dimex în continuare, că toate actele au fost conforme”, a explicat primarul Emil Boc în ședința de Consiliu Local.

La finalul săptămânii trecute, într-o scrisoare adresată Consiliului Local Cluj-Napoca, firma bosniacă Integral Inženjering, parte a asocierii care a câștigat contractul tronsonului doi al centurii metropolitane Cluj, a cerut ca situația să fie tratată cu „prioritate”, iar argumentele companiei să fie expuse în Consiliul Local.

Dosarul a ajuns în atenția Direcției pentru Criminalitate Organizată și Gravă din Republica Srpska, precum și a DNA.

În prezent, Primăria Cluj-Napoca se află în termenul legal de preaviz în vederea denunțării unilaterale a contractului pentru centura metropolitană.

Boc: Centura se va face indiferent de greutățile de moment

Emil Boc a oferit asigurări că proiectul centurii rămâne unul prioritar, iar centura Clujului se va face indiferent de dificultățile apărute pe parcurs:

„Ne dorim să facem centura metropolitană a Clujului, să fie foarte clar. Această centură se va face, cu toate greutățile existente. Am trecut prin dificultăți mai mari decât acestea. Vom trece și peste asta, cu respectarea legalității.

Așa cum am demonstrat că am făcut trei centuri de miliarde de euro pentru Cluj, așa o vom face și pe aceasta. Și vom continua și cu celelalte proiecte.

Evident, greutățile apar, dar nu ne sunt imputabile nouă, din perspectiva cauzei. Din nefericire, suportăm consecințele unei asmenea suspiciuni de fraudă internațională de licitație.

Centura se va face, indiferent în care formulă, dar ne dorim să facem acest proiect. Pe de altă parte, respectăm legea în detaliile ei. Am încercat, de la prima sesizare am încercat să fim echilibrați: să facem proiectul dacă este posibil, dar în același timp să respectăm legea.

Doar instanțele de judecată vor stabili vinovății penale. Noi ne uităm la ceea ce putem face din perspectiva proiectului, a condițiilor administrative care să se facă. Partea penală nu o putem stabili noi”, a mai spus Emil Boc.

