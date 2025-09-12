Radu-Florin Abrudan, primarul comunei Ciucea, reales președinte al filialei județene Cluj a Asociației Comunelor din România

La începutul acestei săptămâni a avut loc Adunarea generală a Filialei Județene Cluj a Asociației Comunelor din România, reunită în sesiune extraordinară pentru alegerea Consiliului director și a cenzorului Filialei, pentru mandatul 2024 – 2028, informează Apuseni.info

Lucrările au fost conduse de Valentin-Dumitru-Ioan IVAN, împuternicit din partea ACoR.

În urma dezbaterilor, au fost aleși 15 membri în Consiliul director al Filialei Județene Cluj a Asociației Comunelor din România, pentru mandatul 2024-2028:

*Radu-Florin ABRUDAN, primarul comunei Ciucea – președinte;

*Gelu-Vasile TOPAN, primarul comunei Gilău – prim-vicepreședinte;

*Valentin-Dorel POJAR, primarul comunei Jucu – prim-vicepreședinte;

*Gheorghe-Lucian BROAINA, primarul comunei Gârbău – vicepreședinte;

*Vasile FOCȘA, primarul comunei Mociu – vicepreședinte;

*Andrei-Gheorghe PÓKA, primarul comunei Sâncraiu – vicepreședinte;

*Dorin-Vasile PETREAN, primarul comunei Bobâlna – secretar;

*Mariana SECARĂ, primarul comunei Borșa – membru;

*Anca-Veronica MARCU, primarul comunei Cojocna – membru;

*Simion-Casian RUS, primarul comunei Cuzdrioara – membru;

*Cristian-Miron CHERECHEȘ, primarul comunei Frata – membru;

*Mircea-Sorin SUCIU, primarul comunei Mărgău – membru;

*Roland-Tiberiu ZELENCZ, primarul comunei Mica – membru;

*Adrian-Daniel MORARIU, primarul comunei Poieni – membru;

*Ioan SALLAI, primarul comunei Sic – membru.

Valentin-Dumitru-Ioan Ivan i-a felicitat pe cei aleși, în special pe Radu-Florin Abrudan, președintele reales:

„Le urez tuturor colegilor mult succes în mandatul care începe și îi asigur de sprijinul nostru în toate inițiativele care vizează dezvoltarea comunităților locale și consolidarea rolului administrației comunale.

Totodată, fac un apel la solidaritate și unitate, pentru că doar împreună putem răspunde provocărilor actuale și putem apăra interesele comunelor și ale cetățenilor noștri”, a transmis Valentin-Dumitru-Ioan Ivan.

ACoR solicită Guvernului dialog real și soluții pentru menținerea unui aparat administrativ funcțional

În cadrul sesiunii au fost discutate și efectele măsurilor din pachetele de reformă, cu accent pe pachetul dedicat administrației publice, care vizează reducerea de personal și plata asistenților personali.

În acest context, ACoR solicită Guvernului un dialog real și soluții echilibrate, care să țină cont de capacitatea financiară a comunelor și de nevoia de a menține un aparat administrativ funcțional, eficient și în serviciul cetățeanului.

Totodată, Asociația Comunelor din România face apel la o analiză rațională și la evaluarea atentă a efectelor acestor măsuri înainte de aplicare, pentru a evita consecințe negative asupra administrației locale și asupra cetățenilor.

