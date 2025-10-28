80 mil. lei pentru rețeaua de apă din Vâlcele. Alin Tișe: „Toți locuitorii vor beneficia de apă”

Odată cu extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitatea Vâlcele, comuna Feleacu, toți locuitorii de acolo vor beneficia de apă potabilă.

Va fi extinsă rețeaua de apă din localitatea Vâlcele, comuna Feleacu | Foto: Consiliul Județean Cluj

Consiliul Județean (CJ) Cluj a emis certificatul de urbanism necesar în vederea autorizării lucrărilor de extindere a rețelei de alimentare cu apă în localitatea Vâlcele, din comuna Feleacu.

Concret, proiectul prevede extinderea actualei rețele de apă, aflată în operarea Companiei de Apă „Someș”, pentru mai multe imobile care în prezent nu beneficiază de acest serviciu edilitar.

„Este vorba, practic, de un grup de locuințe care nu a fost inclus în proiectul finanțat din fonduri europene, recent finalizat și recepționat. Prin realizarea acestei investiții toți locuitorii satului Vâlcele vor beneficia, în mod nediscriminatoriu, de apă potabilă furnizată în parametrii cantitativi și calitativi specifici țării noastre”, a declarat președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

80 de milioane de lei pentru noua rețea de apă din Vâlcele

În prezent, localitatea Vâlcele deține o rețea nouă de alimentare cu apă, recent dată în exploatare, în urma implementării unui proiect din fonduri europene, în valoare totală de circa 80 de milioane de lei, derulat de Consiliul Județean Cluj și Compania de Apă „Someș”. Din păcate însă, ca urmare a unor cerințe restrictive impuse de finanțator, mai multe străzi din Vâlcele nu au putut fi incluse la acel moment în proiect.

Pentru rezolvarea acestei situații, primăria comunei Feleacu a luat decizia să extindă rețeaua de apă, pe o lungime totală de 8,8 km, pentru locuințele care, în prezent, se alimentează din surse locale, proprii. Sunt, astfel, vizate mai multe străzi din localitatea Vâlcele, dar și locuințe situate pe amplasamentele drumului comunal DC75 și ale drumului județean DJ 103M.

