Au intrat în vigoare noile prețuri: Tarife majorate la Cluj pentru apa potabilă și canalizare

Noi tarife aplicate în județul Cluj pentru serviciile de furnizare a apei potabile și canalizare de la începutul lui 2026. Cum se explică prețurile majorate?

Noi tarife aplicate în județul Cluj pentru serviciile de furnizare a apei potabile și canalizare|Foto: pixabay.com

Prețurile pentru furnizarea serviciilor de canalizare și a apei potabile au fost ajustate la început de an, potrivit unei informări publicate de Compania de Apă Someș.

Ultima majorare a avut loc în vara anului trecut.

Au intrat în vigoare noile prețuri: Tarife majorate la Cluj pentru apa potabilă și canalizare

Compania de Apă Someș S.A. anunță că noile prețuri/tarife pentru care a fost comunicată intenția de ajustare în cursul lunii decembrie, au intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2026.

Astfel, prețul la apă potabilă este de 7,86 lei/mc inclusiv TVA (11% TVA), iar tariful de canalizare-epurare este de 8,34 lei/mc inclusiv TVA (11% TVA).

Majorarea este explicată de necesitatea respectării strategiei tarifare. De asemenea, contractul de finanțare încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene impune anumite „condiționalități”.

„Rațiunea necesității de ajustare a prețurilor/tarifelor rezidă în nevoia respectării Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare (strategiei tarifare) în perioada 2024-2028, conform hotărârii nr. 28/09.08.2024 a Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Bazinul Hidrografic Someș-Tisa, precum și în nevoia de a îndeplini condiționalitățile din Contractul de Finanțare aferent Programului Dezvoltare Durabilă – PDD, încheiat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Compania de Apă Someș S.A”, se arată în mesajul publicat de Compania de Apă Someș SA pe pagina de Facebook.

Noile prețuri au fost aprobate deja de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, conform sursei citate.

Ultima majorare a prețului apei la Compania de Apă Someș a avut loc la 1 august 2025.

Astfel, prețul apei potabile a fost majorat de la debutul noului an de la 6,64 lei/mc inclusiv TVA (11% TVA) la 7,86 lei/mc, iar tariful de canalizare-epurare a crescut de la 7,05 lei/mc inclusiv TVA (11% TVA) la 8,34 lei/mc.

Pentru modernizarea și extinderea infrastructurii de apă și canalizare-epurare, Compania de Apă Someș S.A. a atras a șasea finanțare în valoare totală de peste 625 milioane lei, lucrările în cadrul acestui program acoperă perioada de programare 2021-2027.

Tarifele se vor aplica în întreaga arie regională deservită din județele Cluj, Sălaj și Mureș, cu începere de la 1 ianuarie 2026.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: