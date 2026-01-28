5 mil. euro pentru reabilitarea termică și eficientizarea energetică a Spitalului de Boli Infecțioase Cluj. Cât durează lucrările?

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase (SCBI) Cluj va fi reabilitat termic și eficientizat energetic cu 5 milioane de euro, bani europeni.

SCBI Cluj va fi reabilitat termic și eficientizat energetic | Foto: Consiliul județean Cluj

Consiliul Județean Cluj a încheiat contractul de execuție a lucrărilor ce vizează reabilitarea termică și eficientizarea energetică a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase, unitate sanitară aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj.

5 milioane de euro pentru lucrările de la Spitalul de Boli Infecțioase Cluj

Lucrările, finanțate prin bani europeni, au o valoare de circa cinci milioane de euro

„Am ajuns într-o etapă importantă cu acest proiect european prin care ne dorim să asigurăm infrastructura necesară realizării unui act medical de înaltă calitate, să reducem costurile, dar și să creștem gradul de confort, atât pentru pacienți, cât și pentru personalul medico-sanitar. Vom monitoriza ritmul de derulare a lucrărilor, astfel încât să fie respectat graficul stabilit, iar beneficiile investiției să fie resimțite cât mai curând”, a transmis președintele CJ Cluj, Alin Tișe, citat în comunicatul forului județean.

Atribuit, la finalul procedurii de achiziție publică, asocierii TOMOROGA CONSTRUCT SRL - TOBIMAR CONSTRUCT SRL, contractul are o valoare de 20.721.573,30 lei, la care se adaugă TVA, și o durată de execuție de 12 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.

Investiția de la nivelul instituției spitalicești situate pe str. Iuliu Moldovan nr. 23 vizează corpurile de clădire A1, A2, B, B1, C, D și E, principalele operațiuni prevăzute sunt:

termoizolarea clădirilor

înlocuirea tâmplăriilor exterioare existente cu unele ce beneficiază de performanță termică ridicată

dotarea clădirii cu un sistem de panouri fotovoltaice

înlocuirea aparatelor de iluminat învechite cu unele cu LED-uri

modificări aduse centralei termice a spitalului pentru îmbunătățirea și optimizarea consumurilor de energie electrică și gaze naturale

Lucrările sunt parte a unui proiect european câștigat și implementat de Consiliul Județean Cluj, finanțat prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: