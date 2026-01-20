Cum stă Clujul la cazurile de gripă? Managerul Spitalului de Infecțioase: „Nu ne plângem de o avalanșă mare”.

Prezent la evenimentul de lansare a proiectului-pilot, „Prescripție culturală pentru sănătate și bunăstare”, managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase (SCBI) Cluj, Ioan Mureșan, a vorbit și despre cazurile de gripă din județ.

Ioan Mureșan, managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase (SCBI) Cluj | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

La conferința de presă de marți, 20 ianuarie 2026, managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase, Ioan Mureșan a fost întrebat despre cazurile de gripă din județ din ultima perioadă.

Acesta a spus că gripa se manifestă destul de serios în ultima perioadă.

Multe cazuri de gripă reozlvate fără internări la „Infecțioase” Cluj

„În foarte multe cazuri (de gripă - n. red.) nu facem internări pentru că primesc un tratament. (Pacienții - n. red.) sunt evaluați într-un termen relativ scurt, pentru că avem medici de gardă și laboaratoare 24 de ore din 24. O parte se internează. Aceștia nu pleacă într-o situație neclară. Anul acesta, încă nu ne putem plânge de o avalanșa mare. A fost o perioadă înainte de Crăciun și între sărbători, dar și în timpul lor… nu vă închipuiți ce am avut în spital în timpul sărbătorilor. Multe spitale și-au închis porțile atunci”, a declarat Ioan Mureșan.

Mureșan a mai spus că lucrurile merg în continuare destul de bine.

„Vom avea și proiect de finanțare anul acesta. Este pe lista de investiții, în procedură de achiziție. Sunt vreo 16 milioane de euro puși la bătaie. Va fi un proiect minunat. Sper ca într-un an de zile sau un an și jumătate să vă invităm la inaugurarea unuia dintre cele mai moderne ambulatorii din România”, a mai spus Mureșan.

„Durere” cu programările la SCBI Cluj

Managerul SCBI a precizat că, la ora actuală, toate specialitățile beneficiază de dotările de care au nevoie.

„Acționăm cu un Angio-CT de ultimă generație. Pacienții care vin în ambulatoriul integrat, în mod normal, în multe cazuri se duceau și se internau în spitale. Nu era normal. Se pot trata în ambulatoriu. Se pot duce acasă. De cele mai multe ori am reclamații că nu se pot programa toți, asta este dureros. O să ne extindem și sperăm să rezolvăm. Avem 1.250 de pacienți pe zi. Ar fi nevoie să putem să primim și 2.500, să acoperim nevoile populației. Este normal să vină și din afara orașului și a județului, asta pentru că oferim servicii complete”, a conchis Ioan Mureșan.

