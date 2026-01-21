3 mil. euro pentru dotarea unității ambulatorie de la Spitalul de Boli Infecțioase Cluj, cea mai mare din țară

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase (SCBI) Cluj are cea mai mare și mai complexă unitatea ambulatorie din România, care a fost proaspăt dotată cu echipamente medicale în valoare de aproximativ 3 milioane de euro.

Ecograf digital Doppler cu 2 sonde (stânga) și Mamograf 3D cu tomosinteză (dreapta), printre cele mai recente dotări de la ambulatoriul SCBI Cluj | Foto: Consiliul Județean Cluj

Consiliul Județean Cluj a finalizat cu succes proiectul cu finanțare europeană ce a vizat „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca cu echipamente medicale”.

Spitalul de Boli Infecțioase Cluj are cel mai mare ambulatoriu din România

„Ne bucurăm că am dus la bun sfârșit această investiție de o importanță majoră atât pentru unitatea sanitară aflată în subordinea forului administrativ județean, cât și pentru numeroșii pacienți care se adresează celei mai mari și mai complexe unități ambulatorii din țară – Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase (Cluj - n. red.). Dotările medicale de ultimă generație sunt indispensabile pentru creșterea calității serviciilor furnizate, facilitând examinarea, diagnosticarea și tratarea în cele mai bune condiții a pacienților”, a precizat președintele CJ Cluj, Alin Tișe, citat într-un comunicat al forului județean.

Prin intermediul proiectului au fost achiziționate 25 de echipamente medicale, dintre care CJ Cluj amintește următoarele:

un computer tomograf

un tomograf în coerență optică cu masă de acționare electrică

un mamograf 3D cu tomosinteză

un sistem de videodermatoscopie digitală cu scanare corporală

un sistem urodinamic cu modul MEG

ecografe

un laser pentru urologie

un sistem pentru colorare imunohistochimică

tonometre și electrocautere

Dotări de 3 mil. euro la ambulatoriul de la Spitalul de Boli Infecțioase Cluj

Valoarea totală a proiectului european derulat de Consiliul Județean Cluj și cofinanțat în cadrul Programului Sănătate a fost de 15.037.276,01 lei, cu TVA inclus, din care:

12.667.772,54 lei finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională,

1.937.525,03 lei finanțare nerambursabilă din bugetul național,

298.065,24 lei valoarea cofinanțării eligibile din bugetul județului Cluj și din bugetul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca și

134.014,22 lei valoare neeligibilă din bugetul județului Cluj și din bugetul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca.

Peste 1.200 de pacienți pe zi la ambulatoriul SCBI

Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase dispune de nu mai puțin de 24 de specialități medicale clinice pentru adulți și 10 specialități clinice pentru copii, susținute de cinci laboratoare medicale și oferă servicii medicale de calitate pentru cca 1.250 de pacienți pe zi.

