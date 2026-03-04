Fostul ministru al Agriculturii a fost condamnat la 4 ani de închisoare. Ce a decis ÎCCJ în dosarul lui Adrian Chesnoiu?

Fostul ministru al Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a fost condamnat la 4 ani de închisoare de ÎCCJ, în dosarul în care este acuzat că ar fi intervenit pentru divulgarea subiectelor unor concursuri de angajare și pentru favorizarea unor candidați în instituții din sistemul agricol.

Foto: Adrian Ionut Chesnoiu - Facebook

Patru ani de închisoare, după contopirea pedepselor

Potrivit hotărârii instanței, pedeapsa a rezultat în urma contopirii mai multor condamnări stabilite pentru infracțiuni legate de divulgarea unor informații confidențiale și instigare la abuz în serviciu. Judecătorii au stabilit câte un an de închisoare pentru patru fapte de instigare la permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații care nu erau destinate publicității, precum și o pedeapsă de 2 ani și 8 luni pentru instigare la abuz în serviciu. După contopirea pedepselor și aplicarea sporului legal, instanța a stabilit pedeapsa finală de 4 ani de închisoare.

Interdicție de a ocupa funcții publice

Pe lângă pedeapsa privativă de libertate, instanța supremă a dispus și interzicerea dreptului de a fi ales în funcții publice și de a ocupa funcții care implică exercițiul autorității de stat, pentru o perioadă de 2 ani.

Obligat să plătească peste 50.000 de lei Ministerului Agriculturii

În latura civilă a cauzei, judecătorii au admis acțiunea Ministerului Agriculturii și l-au obligat pe fostul ministru să plătească aproximativ 50.995 de lei, sumă ce reprezintă cheltuieli salariale achitate de instituție și care urmează să fie actualizată cu dobânzi.

Dosarul are la bază acuzațiile procurorilor DNA potrivit cărora, în perioada februarie–aprilie 2022, Adrian Chesnoiu ar fi determinat o persoană din subordine să furnizeze subiecte de concurs pentru mai multe posturi din sistemul agricol. Aceste informații ar fi ajuns ulterior la candidați favorizați, care urmau să participe la concursurile organizate pentru ocuparea unor funcții publice.

Pedepse și pentru alți inculpați din dosar

În același dosar au fost judecați și alți inculpați, pentru care instanța a dispus pedepse mai mici, unele dintre ele cu suspendare. Hotărârea pronunțată de ÎCCJ nu este definitivă și poate fi contestată la completul de 5 judecători al instanței supreme.

