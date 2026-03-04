30 de mil. lei pentru primăriile din Cluj. Președintele Consiliului Județean, Alin Tișe: „Am folosit banii ca niște buni gospodari”.

Primăriile din Cluj au primit, în ultimii 5 ani, aproximativ 30 de milioane de lei de la Consiliul Județean pentru situații de urgență.

CJ Cluj a alocat, în ultimii 5 ani, 30 mil. lei pentru primăriile din județ | Foto: Consiliul Județean Cluj

30 de milioane de lei au fost alocați de Consiliul Județean în ultimii cinci ani pentru situațiile urgente întâmpinate de primării. 98% din finanțări au vizat obiective din mediul rural iar aproape jumătate din fonduri au fost destinate școlilor și grădinițelor din satele clujene.

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a realizat o analiză cu privire la sumele alocate de forul administrativ județean, în perioada 2020-2025, pentru rezolvarea situațiilor urgente cu care s-au confruntat UAT-urile clujene.

Astfel, pe parcursul ultimilor cinci ani, Consiliul Județean a alocat din fondul de rezervă suma de 29.843.910 lei, unui număr de 58 de UAT-uri, 98% dintre alocări vizând localități din mediul rural.

Președintele CJ Cluj, Alin Tișe: „Am folosit banii ca niște buni gospodari”

„Ne-am preocupat să folosim întotdeauna cât mai judicios banii clujenilor, ca niște buni gospodari, iar acest lucru se vede. Fondul de rezervă este un instrument financiar pe care îl folosim pentru a ajuta primăriile clujene atunci când apar situații neprevăzute legate, în special, de reparații urgente la infrastructura rutieră de interes local, dar și pentru a rezolva situații punctuale care țin de buna desfășurare a actului educațional din unitățile clujene de învățământ. De altfel, faptul că aproximativ jumătate din alocările Consiliului Județean au avut drept beneficiari școli și grădinițe, demonstrează susținerea pe care o acordăm învățământului clujean, astfel încât condițiile din mediul rural să fie cât mai apropiate de cele din zona urbană”, a declarat președintele CJ Cluj, Alin Tișe, citat într-un comunicat al forului județean.

Zeci de școli și grădinițe din Cluj, reabilitate cu bani de la Consiliul Județean

Dintre problemele rezolvate în acest fel de Consiliul Județean Cluj în mediul rural, cele mai multe au vizat reparații și reabilitări ale clădirilor, respectiv montarea de sisteme de încălzire și de producere a apei calde la nu mai puțin de 45 de școli și grădinițe.

„Pe locul secund, din punctul de vedere al numărului de UAT-uri beneficiare ale alocărilor, 19, au fost cele destinate reabilitării de drumuri și poduri din zona rurală, grav afectate de fenomene meteo extreme. De asemenea, pe poziția a treia în acest clasament au fost fondurile alocate modernizării sistemelor de apă și canalizare, inclusiv pentru construirea de stații de epurare și rezervoare de stocare, în 13 comune. Nu în ultimul rând, alte alocări din fondul de rezervă au vizat achiziția a 11 microbuze școlare, respectiv dotări și investiții în infrastructura medicală și culturală etc”, se mai arată în comunicatul CJ Cluj.

