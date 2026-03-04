Încă un zbor de repatriere pentru românii blocați în Oriențul Mijlociu din cauza războiului. Câți se întorc în țară?

Autoritățile au anunțat încă un zbor de repatriere pentru românii blocați în Orientul Mijlociu din cauza războiului.

Încă un zbor de repatriere pentru românii din Orientul Mijlociu | Foto: DepositPhotos.com / Fotografie ilustrativă

Un zbor asistat de repatriere din Egipt spre România are loc în cursul zilei de miercuri, 4 martie 2026, cu o aeronavă cu 174 de pasageri la bord, cetățeni români și doi cetățeni moldoveni, care au cerut asistență în Israel, a declarat purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea.

Încă 172 de români, repatriați din Orientul Mijlociu

„Putem să confirmăm astăzi (4 martie 2026 - n. red.)un zbor de repatriere asistată din Egipt pentru cetățeni care au cerut asistență de repatriere în Israel. Este vorba despre 174 de pasageri, dintre care și doi cetățeni ai Republicii Moldova, care urmează să revină în cursul zilei de astăzi în țară. Acest zbor este realizat, ca și cel de ieri, cu ajutorul agențiilor de voiaj, liniilor aeriene, respectiv a echipei reprezentanților consulatelor și ambasadei României din Tel Aviv și din Cairo, consulatului din Haifa și a oficiului de reprezentare de la Ramalah, care au asigurat transportul acestor cetățeni români”, a declarat Andrei Țărnea, miercuri, într-un briefing de presă cu privire la situația de securitate din Orientul Mijlociu.

Recent, alți 318 români au fost repatriați după ce au fost blocați în Orientul Mijlociu, din cauza războiului.

În noapte de luni spre marți, 2-3 martie 2026 au fost repatriați primii români care au fost blocați în Orientul Mijlociu din cauza războiului.

Un număr de 318 români, pelerini și turiști, au ajuns în noaptea de luni spre marți în țară, pe Aeroportul Otopeni, cu două zboruri, în sistem charter, organizate de agențiile de voiaj alături de compania Tarom.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: DepositPhotos.com

CITEȘTE ȘI: