Clujul menține taxele și impozitele la nivel redus! Emil Boc: „Perioada pe care o traversăm nu este deloc ușoară și fiecare sprijin concret contează”.

Primăria Cluj-Napoca menține taxele și impozitele la nivelul minim permis de lege. De altfel, potrivit noilor prevederi, se aplică reduceri pentru persoanele cu grad de handicap, precum și la impozitele pentru imobilele mai vechi de 50 de ani. „La Cluj facem tot ce ne stă în putință pentru a păstra taxele și impozitele locale la un nivel cât mai redus”, spune primarul Emil Boc.

Emil Boc: „La Cluj-Napoca menținem taxele și impozitele locale la nivelul minim permis de lege”| Foto: monitorulcj.ro

Clujenii plătesc cele mai reduse taxe și impozite, anunță primarul Emil Boc.

La finalul săptămânii trecute, Guvernul a aprobat o ordonanță de urgență care reduce impozitul pe clădiri, terenuri și mijloace de transport, dar vine și cu reduceri de taxe pentru persoanele cu handicap accentuat și grav.

În acest context, Clujul menține cele mai mici valori ale impozitelor, anunță primarul Emil Boc.

„La Cluj-Napoca menținem taxele și impozitele locale la nivelul minim permis de lege pentru clădiri, terenuri și autovehicule. În plus, deja am eliminat majorările de 5%, 10% și 15% aplicate în funcție de zona de impozitare, iar calculul se face strict conform Codului fiscal”, a anunțat, miercuri, primarul Emil Boc prin intermediul unui mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Astfel, pentru persoanele cu dizabilități (handicap grav sau accentuat), reducerea se aplică automat celor care erau înregistrați și anul trecut, fără nicio cerere. Dacă statutul este dobândit în acest an, este nevoie de cerere și certificat pentru acordarea facilității.

La fel, pentru imobilele mai vechi de 50, respectiv 100 de ani, reducerea se aplică automat, pe baza datelor preluate și verificate din bazele de date, fără depunerea unei cereri noi.

„Dacă ați achitat deja impozitele, puteți solicita rambursarea diferenței sau suma rămâne plată în avans pentru anul viitor”, explică edilul Emil Boc.

Noile reglementări devin operaționale începând de luni, 16 martie. Până atunci, Primăria corelează, integrează și verifică bazele de date, astfel încât pentru situațiile menționate mai sus să fie aplicată corect, pentru fiecare contribuabil, cota legală actualizată.

„La Cluj facem tot ce ne stă în putință pentru a păstra taxele și impozitele locale la un nivel cât mai redus. Știm că perioada pe care o traversăm nu este deloc ușoară și fiecare sprijin concret contează”, a mai adăugat primarul Clujului în mesajul citat.

Peste 70% din totalul persoanelor cu dizabilități din România vor beneficia de reducerea taxelor și impozitelor locale, după ce acestea au fost majorate, conform anunțului făcut la finalul ședinței de Guvern de săptămâna trecută.

Cum se aplică noile reglementări?

Clădiri și terenuri

*Handicap grav: reducere de 50% pentru clădirea folosită ca domiciliu și terenul aferent, pe perioada îngrijirii și supravegherii.

*Handicap accentuat: reducere de 25% pentru clădirea folosită ca domiciliu și terenul aferent.

Mașini cu capacitate cilindrică < 2000 cmc:

*Handicap grav: reducere de 50% pentru un singur vehicul.

*Handicap accentuat: reducere de 25% pentru un singur vehicul.

Reduceri pentru clădirile mai vechi de 50, respectiv 100 de ani

*15% pentru clădiri între 50 și 100 de ani.

*25% pentru clădiri de peste 100 de ani.

Ordonanța de urgență adoptată de Executiv prevede că autoritățile locale pot reduce, în termen de 15 zile, și cotele adiționale la impozitele locale stabilite anterior pentru anul 2026. Astfel, contribuabilii care au plătit deja impozite mai mari vor primi diferențele înapoi sau acestea vor fi compensate cu alte obligații fiscale.

Noile măsuri au ca scop sprijinirea persoanelor vulnerabile și încurajarea conservării clădirilor vechi, în contextul presiunilor economice din ultimii ani.

Măsurile vin după discuțiile purtate în coaliția de guvernare și modifică prevederile Codului fiscal.

