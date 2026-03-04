Documentul de care NU mai este nevoie pentru permisul de conducere. Mai puțină birocrație, mai multă digitalizare.

Obligativitatea prezentării unui anumit document a fost eliminată la depunerea cererilor pentru obținerea permisului de conducere în România.

Un anumit tip de document nu va mai tContinuă digitalizarea la Permise și Înmatriculări | Foto: Facebook, Instituția Prefectului - Județul Cluj

Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCÎ) a anunțat eliminarea obligativității prezentării certificatului de cazier judiciar la depunerea cererilor pentru obținerea permisului de conducere.

Fără cazier judiciar pentru permisul de conducere

Astfel, serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor (SPCRPCIV) nu vor mai solicita prezentarea certificatului de cazier judiciar la depunerea cererilor pentru operațiunile specifice obținerii permisului de conducere.

„Pentru simplificarea procedurilor și reducerea timpului de soluționare, verificarea situației juridice a persoanei se realizează direct la ghișeu, de către SPCRPCIV, pe baza consimțământului exprimat de solicitant. Astfel, nu mai este necesară prezentarea de către orice persoană a cazierului judiciar, indiferent dacă acesta este obținut fizic sau online. Această măsură permite procesarea imediată a cererilor și elimină demersurile suplimentare din partea persoanei, precum solicitarea prealabilă a cazierului sau transmiterea lui prin alte canale”, se arată într-un comunicat al DGPCÎ, citat de Prefectura Cluj.

Potrivit surselor citate, în perioada următoare, vor fi implementate măsuri suplimentare de digitalizare și optimizare a fluxurilor, cu scopul de a face interacțiunea cu serviciile publice comunitare mai rapidă, mai simplă și mai accesibilă.

„Certificatele de cazier judiciar eliberate în formă electronică, obținute prin intermediul Portalului de servicii al M.A.I. – HUB M.A.I., sunt semnate cu semnătură electronică calificată şi sunt asimilate înscrisurilor autentice. Prin urmare, în conformitate cu legislația incidentă, un document electronic semnat cu semnătură electronică calificată produce efecte juridice numai în cazul în care este utilizat electronic. Totodata, menționăm faptul că, la nivelul DGPCÎ, se fac verificări cu privire la toate situațiile punctuale sesizate de către cetățeni referitoare la posibilele nerespectări ale prevederilor legale”, se mai arată în comunicatul DGPCÎ.

