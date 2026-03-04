O asociație a taximetriștilor din Cluj sesizează Comisia Europeană în cazul aplicațiilor de ride sharing: „Reguli egale pentru toți cei care desfășoară activități de transport de persoane și respectarea legislației europene”

Asociația taximetriștilor din Cluj a sesizat Comisia Europeană privind o presupusă încălcare a legislației UE în domeniul transportului de persoane. „Am decis să sesizăm Comisia Europeană, pentru a analiza dacă România respectă obligațiile care decurg din dreptul Uniunii Europene”, spun inițiatorii demersului.

Asociația de Monitorizare Taxi Transilvania anunță, miercuri, sesizarea Comisiei Europene privind „încălcarea legislației UE în domeniul transportului de persoane”.

„Asociația noastră a depus oficial o plângere la Comisia Europeană privind modul în care statul român a transpus și aplică legislația referitoare la transportul alternativ de persoane”, se arată în informarea publicată de Asociația de Monitorizare Taxi Transilvania pe pagina de Facebook.

Concret, plângerea vizează O.U.G. nr. 49/2019, actul normativ care reglementează activitatea platformelor de transport alternativ, și modul în care aceasta contravine interpretării obligatorii stabilite de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cauza C-434/15 (Uber Spain).

„Conform deciziei CJUE, serviciile furnizate de platforme de tip Uber sunt considerate servicii în domeniul transporturilor, nu simple servicii digitale de intermediere.

Cu toate acestea, legislația adoptată în România tratează operatorii de platformă ca simpli intermediari digitali, deși aceștia stabilesc elemente esențiale ale serviciului de transport, inclusiv condițiile și tarifele curselor”, menționează asociația în mesajul citat.

Potrivit asociației taximetriștilor clujeni, această interpretare legislativă creează distorsiuni majore de concurență între transportul autorizat și transportul prin platforme, tratament juridic și fiscal inegal între operatorii din aceeași piață și riscuri privind respectarea cadrului european în domeniul transporturilor

De-a lungul ultimilor ani, asociațiile profesionale din domeniu au transmis numeroase sesizări și solicitări către instituțiile statului român, însă aceste demersuri nu au dus la clarificarea și corectarea cadrului legislativ.

„În aceste condiții, am decis să sesizăm Comisia Europeană, pentru a analiza dacă România respectă obligațiile care decurg din dreptul Uniunii Europene. Demersul nostru urmărește un singur obiectiv: reguli egale pentru toți cei care desfășoară activități de transport de persoane și respectarea cadrului legal european”, se mai arată în mesajul citat.

Discuții cu șeful Senatului, Mircea Abrudean

De altfel, la finalul lunii trecute, reprezentanții asociației au avut discuții aplicate cu președintele Senatului, Mircea Abrudean, senator de Cluj.

Astfel, discuțiile au vizat necesitatea unei reglementări clare și echitabile în domeniul transportului alternativ de persoane, precum problemele generate de concurența neloială și evaziune fiscală.

Pentru o mobilitate urbană modernă, Asociația de Monitorizare Taxi Transilvania a semnalat necesitatea unor reguli clare pentru toți, responsabilitate fiscală și siguranță pentru pasageri:

„Taxiurile autorizate funcționează într-un cadru strict reglementat, cu obligații fiscale, verificări tehnice și responsabilități directe față de autorități și cetățeni. Orice dezechilibru legislativ afectează nu doar o categorie profesională, ci întreg ecosistemul de transport urban”, notau reprezentanții asociației în urma discuțiilor cu președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudean.

