Pancu și Biliboc, remarcații lunii februarie în Superligă!

Lorenzo Biliboc, atacant la CFR Cluj, și Daniel Pancu, antrenorul formației din Gruia, au fost desemnați cel mai bun fotbalist, respectiv cel mai bun tehnician din luna februarie, în ancheta Gazetei Sporturilor.

Daniel Pancu, antrenorul CFR-ului

 

 


 

Lorenzo Biliboc a fost un adevărat one-man-show luna trecută, fiind salvatorul vișiniiilor. 


 

A marcat două goluri decisive în partidele cu Hermannstadt și Petrolul, plus un gol în derby-ul Universitatea Cluj. Cu cinci victorii din cinci în februarie, zece la rând în Superligă,


Pancu a dus-o pe CFR Cluj de la retrogradare între cele mai bune echipe ale campionatului. Victorii pe linie cu UTA Arad, U Cluj, Hermannstadt, Petrolul și Farul, iar acum obiectivele sunt din ce în ce mai înalte. 

Ardelenii ținesc la locul secund, după cum însuși antrenorul declarase că va fi noul obiectiv după calificarea în play-off.


