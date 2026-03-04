Dosarul accidentului mortal provocat de Mario Iorgulescu se întoarce în instanță. ÎCCJ a admis recursul procurorilor.

Dosarul accidentului mortal provocat de Mario Iorgulescu revine în atenția instanțelor.

Mario Iorgulescu, fiul preşedintelui LPF, beneficiază de încă o reducere a condamnării, deşi nu a făcut nicio zi de închisoare| Foto: arhivă

Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul în casație formulat de Parchet și a decis trimiterea cauzei spre rejudecare la Curtea de Apel București, care va reanaliza modul de stabilire a pedepsei în acest caz. Decizia vine după ce instanța de apel dispusese anterior încetarea procesului pentru una dintre infracțiuni, invocând intervenirea prescripției.

O nouă etapă juridică începe în dosarul accidentului rutier produs în 2019 de Mario Iorgulescu, fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu. Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul în casație formulat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București și a dispus rejudecarea parțială a cauzei la Curtea de Apel București.

Reanalizarea pedepsei pentru conducerea sub influență

Judecătorii au decis să caseze parțial decizia penală pronunțată în iunie 2025, în ceea ce privește încetarea procesului penal pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Anterior, această faptă fusese considerată prescrisă, ceea ce a dus la reducerea pedepsei aplicate inculpatului.

Prin hotărârea pronunțată miercuri, instanța supremă a stabilit că instanța de apel trebuie să reanalizeze strict individualizarea pedepsei pentru această infracțiune, în limitele apelurilor formulate atât de procurori, cât și de inculpat. Celelalte dispoziții ale deciziei atacate au rămas definitive.

Accidentul din 2019 care a șocat opinia publică

Cazul are la bază accidentul produs în septembrie 2019, când Mario Iorgulescu a intrat cu mașina pe contrasens, cu viteză foarte mare, fiind sub influența alcoolului și a drogurilor. Impactul a fost fatal pentru un alt șofer, în vârstă de 24 de ani, care a murit pe loc.

Un dosar marcat de schimbări de încadrare juridică

De-a lungul anilor, dosarul a trecut prin mai multe răsturnări de situație. Inițial, Tribunalul București l-a condamnat pe Iorgulescu la 15 ani și 8 luni de închisoare, pedeapsă redusă ulterior de Curtea de Apel la 13 ani și 8 luni. După modificarea încadrării juridice în ucidere din culpă, pedeapsa a scăzut la aproximativ 8 ani de închisoare.

În prezent, Mario Iorgulescu nu a executat nicio zi de închisoare și se află în continuare în Italia, unde a fost transportat după accident pentru tratament medical.

Rejudecarea dispusă de ÎCCJ ar putea influența durata finală a pedepsei, instanța urmând să stabilească din nou sancțiunea pentru infracțiunea legată de conducerea sub influență.

