Femeie, primar, lider: Cum conduce Elena Mănăilă comuna Tureni la al cincilea mandat.

Din cei peste 3.000 de primari în funcție după alegerile din iunie 2024, sub 10% dintre primari sunt femei. Primarul comunei Tureni vorbește deschis despre provocările funcției, dar și despre obiectivele pentru dezvoltarea comunei. „Presupune seriozitate, principii și foarte multă muncă”, spune Elena Mănăilă.

Primar la al cincilea mandat. Cum construiește Elena Mănăilă încrederea într-o comunitate de mii de oameni.|Foto: Primăria Comunei Tureni-Cluj - Facebook

Din cele peste 3.200 de autorități locale, sub 10% din primării la nivel național sunt conduse de femei.

Astfel, femeile rămân în continuare subreprezentate atât în politica locală cât și centrală.

„Responsabilitatea pentru această situație nu revine neapărat bărbaților, situația poate fi explicată și prin neîncrederea femeilor în propriile forțe”, a explicat pentru monitorulcj.ro Elena Mănăilă, primarul comunei Tureni.

Încrederea oamenilor și deschiderea față de nevoile comunității

Aflată la al cincilea mandat de primar al comunei Tureni, Elena Mănăilă (PNL) a fost realează recent vicepreședinte al Asociației Comunelor din România. De asemenea, Elena Mănăilă reprezintă interesele comunităților la nivel european, în cadrul Congresulului Puterilor Locale și Regionale din Europa (CPLRE), Camera Puterilor Locale.

Ce înseamnă să fii femeie într-un mediu administrativ competitiv?

După cum arată Elena Mănăilă, primarul trebuie să fie un model pentru comunitatea pe care o reprezintă, iar asumarea deciziilor reprezintă un criteriu esențial pentru adoptarea politicilor de dezvoltare.

Deschiderea către comunitate oferă oamenilor încredere, astfel încât o comunitate se poate dezvolta pe colaborare:

„În calitate de primar trebuie să fii model de comportament, dar în același timp să fii fermă în luarea deciziilor. Iar deciziile trebuie să fie luate corect: să știi să iei cele mai bune decizii, care să fie imparțiale.

Încrederea reprezintă un criteriu esențial. E necesar ca oamenii să aibă încredere în cuvântul dat și în soluțiile propuse pentru rezolvarea problemelor astfel încât să vină cu încredere la Primărie, știind că există cineva care îi ajută și pe care se pot baza”, spune Elena Mănăilă pentru monitorulcj.ro

Care sunt, însă, provocările pentru o femeie-primar?

„Ca și femeie-primar înseamnă să rezolv toate problemele comunității conform atribuțiilor legale, dar pe lângă aceste atribuții legale vreau să mă asigur că fiecare membru al comunității dispune de cele necesare, are un sprijin în cazul în care are o nevoie de orice natură. O comunitate e asemenea unei familiii: mă străduiesc să asigur toate cele necesare comunității astfel încât cetățeniilor să nu le fie rușine de modul în care este administrată comuna”, spune primarul comunei Tureni.

„Presupune seriozitate, principii și foarte multă muncă”

Elena Mănăilă s-a referit și la obiectivele de viitor pentru dezvoltarea comunei, dar a vorbit și despre cum este să fii primar femeie pe o scenă politică dominată de bărbați:

„Obiectivele de viitor vizează finalizarea lucrărilor de apă-canalizare, precum și înființarea unei creșe și a unei grădinițe, atragerea de investitori și eficientizarea financiară a comunei.

A fi primar, în general, nu e un lucru ușor, deși poate din afară lucrurile par simple. Dacă într-o familie cu trei persoane de multe ori sunt trei păreri diferite, în cazul unei comunități trebuie să găsești soluții astfel încât să împaci o comunitate. Dacă într-o familie resursele financiare sunt greu de gestionat, în calitate de primar trebuie să găsești soluția pentru a asigura toate nevoile comunității, gestionarea fondurilor și acoperirea nevoilor pentru persoanele vulnerabile. Iar uneori trebuie să asiguri chiar și mofturile unora și nu mă feresc să spun asta.

Ca și femeie trebuie să te adaptezi și, da, să spargi anumite bariere, să faci față unor abordări conform cărora această muncă poate fi făcută numai de bărbați. După părerea mea, asta se întâmplă nu neapărat din «vina» bărbaților, ci mai degrabă din neîncrederea femeilor în propriilor lor forțe”, a adăugat primarul comunei Tureni, Elena Mănăilă.

Suportul familiei este esențial, explică primarul comunei Tureni, care semnalează că rezultatele apar în urma unui efort susținut:

„Familia mă face cea mai fericită, copiii din comunitate și bucuriile pe care reușesc să le fac cu diverse ocazii.

O carieră de succes se construiește prin seriozitate, principii și foarte multă muncă. Și, neapărat, să ai familia aproape: să-ți inspire o siguranță sufletească fără de care nimeni nu poate evolua”, a mai spus Elena Mănăilă, primarul comunei Tureni.

