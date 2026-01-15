Fără salarii majorate în 2026 la Primăria din Cluj. Decizia, adoptată în contextul măsurilor de austeritate promovate de Guvern.

În contextul reformei din administrația locală, anunțată în repetate rânduri de Guvern, salariile angajaților din Primăria Cluj-Napoca nu vor fi majorate la începutul anului 2026, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

Angajații Primăriei din Cluj rămân fără salarii majorate la început de 2026|Sursa: primariaclujnapoca.ro

Măsurile propuse de Guvernul Bolojan pentru eficientizarea activității din administrație vizează atât reducerea cheltuielilor de personal, limitarea salariilor din unele instituții, cât și introducerea indicatorilor de performanță pentru bugetari.

Săptămâna viitoare, consilierii locali vor dezbate spre aprobare un proiect ce prevede menținerea salariilor angajaților din Primăria Cluj-Napoca la nivelul lunii decembrie 2025.

Fără salarii majorate în 2026 la Primăria din Cluj. Decizia, adoptată în contextul măsurilor de austeritate promovate de Guvern.

Astfel, salariile funcționarilor și angajaților din administrația locală nu vor fi majorate la începutul lui 2026.

În prezent, salariile de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din Primăria municipiului Cluj-Napoca şi serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca sunt aprobate prin Hotărârea nr. 426/21.04.2023, modificată.

Astfel, prin derogare de la prevederile acestei hotărâri, salariile de bază pentru funcţionarii publici și personalul din Primăria Cluj-Napoca, precum şi din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în anul 2026, începând cu data de 1 ianuarie, „se mențin la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2025, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii”, potrivit documentației supuse aprobării.

Salariile de bază prevăzute în proiectul de hotărâre asigură încadrarea între minimul reprezentat de nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, în sumă de 4.050 lei şi maximul prevăzut prin Legea-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, reprezentat de indemnizația lunară a funcției de viceprimar.

Salariul minim brut va crește la 4.325 de lei de la 1 iulie 2026, potrivit deciziei asumate de Guvernul de coaliție în decembrie 2025.

Potrivit informațiilor cu privire la veniturile salariale ale personalului din Primăria municipiului Cluj-Napoca, actualizate în septembrie 2025, salariile în administrația locală variază între 30.000 de lei și 4051 lei brut:

*Primar – 30.429 lei

*Viceprimar – 27.048 lei

*Secretar general – 19.215 lei

*Consilier, consilier juridic, consilier achizitii publice, inspector, politist local (grad superior) – 9.009 lei.

*Șofer – 5.513 lei

*Muncitor necalificat (debutant) – 4.051 lei.

Guvernul taie 10% din cheltuielile de personal

Guvernul taie cu 10% cheltuielile cu salariile din administrația publică.

Potrivit proiectului publicat marți seara de Ministerul Dezvoltării, reforma administrației presupune o serie de măsuri de reducere de cheltuieli și de colectare mai bună a veniturilor fiscale.

Alte măsuri vizează aplicarea de sancțiuni pentru primăriile care nu respectă regulile de reducere a cheltuielilor: dacă nu reduc bugetul cu 10% sau nu fac economii, vor fi obligate să recurgă la disponibilizări. La nivel național, aproximativ 13.000 de posturi ar putea fi desființate.

De asemenea, prevederile din pachetul de măsuri vizează restricționarea numărului de polițiști locali și de consilieri ai miniștrilor.

În prefecturi și la nivelul primăriilor, aceste modificări ar putea determina reducerea considerabilă a personalului.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: