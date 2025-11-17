Tu cum vrei să arate cartierul în care locuiești? Viceprimarul Dan Tarcea invită clujenii să vină cu soluții.

Viceprimarul Clujului Dan Tarcea a lansat o inițiativă locală prin care îi invită pe clujeni să vină cu idei realiste pentru a schimba în bine cartierele municipiului.

Astfel, ideile realiste, care pot aduce îmbunătățiri în cartierele Clujului, vor fi implementate.

După cum arată Dan Tarcea, nimeni nu cunoaște un cartier mai bine decât cei care locuiesc acolo. Astfel, clujenii din cartierele municipiului sunt chemați să se implice cu propuneri și soluții concrete, realiste, care pot transforma în bine zonele în care locuiesc.

„Nimeni nu cunoaște un cartier mai bine decât cei care locuiesc acolo. De aceea vreau să aud direct de la voi, clujenii, ce idei aveți pentru zona în care trăiți.

Vreau să facem cartierele să funcționeze mai bine și vreau să vă implic cât mai mult în acest proces. Aici mă interesează propuneri realiste - lucruri care pot fi organizate mai bine în cartier, ce lipsește sau ce ar putea fi regândit și completat în următorii ani”, a transmis viceprimarul Clujului, Dan Ștefan Tarcea, într-un mesaj video publicat pe pagina de Facebook.

„Lăsați-mi ideile voastre în comentarii sau mesaje, iar în vizitele următoare le discutăm împreună, la fața locului, direct în cartiere — acolo unde se văd cel mai clar nevoile reale. E un demers simplu: vreau, împreună cu voi, să găsim și să conturăm soluții reale care chiar pot face diferența în cartiere”, a adăugat viceprimarul Dan Tarcea.

Clujenii au răspuns pozitiv la inițiativa lansată de Dan Tarcea și au semnalat în zeci de comentarii aspecte care merită abordate în unele cartiere ale orașului, precum Dâmbul Rotund, Mănăștur, Bună Ziua, Între Lacuri etc.

