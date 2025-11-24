Lucrările de pe strada Arțarului, pe final. Viceprimarul Dan Tarcea: „O modernizare completă care aduce siguranță pietonilor și o circulație mult mai coerentă”.

Lucrările de modernizare de pe strada Arțarului sunt pe final, iar locuitorii din zonă vor beneficia de condiții sigure de circulație și spații pietonale moderne.

Modernizarea străzii Arțarului din zona cartierului Bună Ziua a debutat la finalul lunii iunie și au vizat ample lucrări în teren, care au inclus refacerea rețelelor de utilități.

Potrivit anunțului făcut de viceprimarul Dan Tarcea, lucrările de modernizare sunt pe ultima sută de metri.

„Lucrările de pe strada Arțarului, pe ultima sută de metri.

Trotuarele sunt finalizate, bordurile sunt montate, iar în această perioadă se pregătește carosabilul pentru primul strat de asfalt.

Se nivelează și se compactează fiecare segment, astfel încât asfaltarea să fie turnată în condiții foarte bune. În paralel, se finalizează accesele către proprietăți și se fac ultimele corecții pe partea de drum”, a transmis, luni, viceprimarul Dan Tarcea prin intermediul unui mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Astfel, în total, sunt modernizați peste 700 de metri de stradă, cu o lățime a carosabilului care variază între 3 și 3,5 metri.

Intervenția cuprinde aproximativ 2.674 mp de carosabil nou și 1.822 mp de trotuare și accese către proprietăți.

„O modernizare completă care aduce siguranță pietonilor și o circulație mult mai coerentă pentru cei care locuiesc în zonă”, a adăugat Dan Tarcea în mesajul citat.

Lucrările pe strada Arţarului nu au fost lipsite de provocări în condițiile în care ampriza variază între 4 și 9 metri, ceea ce înseamnă că a fost nevoie de soluții adaptate fiecărui segment, astfel încât strada să fie modernizată, sigură și complet funcțională.

