Măsuri de creștere a siguranței rutiere și fluidizare a traficului, în Mărăști. Viceprimarul Dan Tarcea: „Am discutat direct cu cetățenii”.

Propunerile privind fluidizarea traficului și soluții pentru reorganizarea acceselor auto, acolo unde acestea afectează siguranța pietonilor, sunt câteva dintre temele analizate de viceprimarul Dan Tarcea împreună cu localnicii din Mărăști în urma consultărilor directe privind problemele din cartier.

Viceprimarul Dan Tarcea și consilierul local Florin Gliga (PNL) au fost prezenți în cartierul Mărăști unde au participat la discuții directe cu locuitorii din zonă pentru îmbunătățirea condițiilor din zonă și creșterea siguranței pentru pietoni.

„Discuții directe și soluții pentru zona Aleea Bârsei din cartierul Mărăști

Am mers împreună cu colegul meu Florin Gliga, consilier local, pe Aleea Bârsei, unde am discutat direct cu cetățenii despre situațiile semnalate în zonă. Am notat fiecare aspect ridicat și pregătim pașii următori împreună cu echipele tehnice”, a anunțat viceprimarul Clujului, Dan Ștefan Tarcea, prin intermediul unui mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Astfel, pentru Aleea Bârsei și strada Ciocârliei, Comisia de Circulație din Primărie va analiza propunerile privind fluidizare traficului, iar pe alei sunt analizate soluții pentru creșterea siguranței și securizarea unor zone pietonale, inclusiv prin reorganizarea unor accese auto, acolo unde acestea afectează siguranța pietonilor.

„La Bârsei numărul 5 a fost solicitată reconfigurarea și trasarea spațiilor de parcare, iar la la număruș 2 — o soluție de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități”, a precizat Dan Tarcea în mesajul citat.

De asemenea, la Bârsei nr. 1 urmează intervenția pentru scurgerea apelor pluviale, iar în zonă sunt necesare și toaletarea unor arbori și suplimentarea numărului de bănci în fața blocului M3, pe B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 135.

„Am transmis toate solicitările echipelor responsabile, care vor interveni conform priorităților stabilite”, a dat asigurări viceprimarul Clujului, Dan Tarcea, care a mulțumit tuturor celor implicați în discuțiile deschise.

Soluții pentru cartierele Clujului

Recent, Dan Tarcea a invitat clujenii să participe cu idei și propuneri realiste pentru transformarea cartierelor.

După cum arată viceprimarul Clujului, nimeni nu cunoaște un cartier mai bine decât cei care locuiesc acolo. Astfel, clujenii din cartierele municipiului sunt chemați să se implice cu propuneri și soluții concrete, realiste, care pot transforma în bine zonele în care locuiesc.

Clujenii au răspuns pozitiv la inițiativa lansată de Dan Tarcea și au semnalat în zeci de comentarii aspecte care merită abordate în unele cartiere ale orașului, precum Dâmbul Rotund, Mănăștur, Bună Ziua, Între Lacuri etc.

