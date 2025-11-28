Consiliul Județean Cluj vrea să preia Sala Sporturilor „Horia Demian”. Tișe: „Putem face un spațiu modern”

Consiliul Județean Cluj și-a exprimat deschiderea pentru preluarea în administrare a Sălii Sporturilor din Cluj-Napoca, context în care ar putea investi pentru modernizarea complexului sportiv.

Consiliul Județean Cluj ar putea prelua Sala Sporturilor „Horia Demian”|Foto: Sergiu Tămaș - moinotrulcj.ro

În cadrul discuțiilor de la finalul ședinței de Consiliu Județean de joi, Alin Tișe a vorbit despre disponibilitatea de preluare a Sălii Sporturilor „Horia Demian”.

În urmă cu mai bine de cinci ani, Primăria și-a exprimat intenția de preluare a Sălii Sporturilor în administrare, însă demersul nu s-a concretizat.

Consiliul Județean Cluj vrea să preia Sala Sporturilor „Horia Demian”. Tișe: „Putem face un spațiu modern”

„Încă de acum mulți ani, Consiliul Județean și-a exprimat disponibilitatea de a prelua sala. Și acum, dacă mai e nevoie, ne exprimăm interesul pentru a investi și moderniza sala”, a anunțat, joi, președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, în contextul discuțiilor despre posibilitatea de transfer a complexului sportiv în administrarea județului.

„Dacă este nevoie de hotărâre, probabil întâi trebuie hotărâre de Guvern, iar apoi vom da și noi un proiect de hotărâre.

Nu știu în ce măsură politica Agenției Naționale pentru Sport (ANS) va fi să dea sălile către județe sau către primăriile reședințe de județ. Dacă legea prevede că le pot transfera doar către județ, atunci suntem de acord.

Putem face o sală modernă acolo. Vom face noi un proiect, cu intenție de preluare și comunicăm ministerului că suntem de acord”, a adăugat Alin Tișe.

În prezent, Sala Sporturilor „Horia Demian” se află în proprietatea ANS. Astfel, pentru ca complexul sportiv să-și schimbe proprietarul, este necesară o hotărâre de Guvern.

Inaugurată în 1970, Sala Sporturilor „Horia Demian” are o capacitate maximă de 3.000 de locuri și este omologată internațional pentru handbal, baschet, volei, tenis și judo.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: