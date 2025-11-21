Centru de vacanță pentru tabere școlare, în comuna Iara. Proiectul destinat elevilor și preșcolarilor, avizat favorabil de Consiliul Județean Cluj.

Un centru de vacanță pentru elevi, destinat organizării taberelor școlare și preșcolare, va fi realizat în comuna Iara, în urma avizului favorabil din Comisia de Urbanism a Consiliului Județean Cluj.

Centru de vacanță pentru tabere școlare, în comuna Iara. Proiectul destinat elevilor și preșcolarilor, avizat favorabil de Consiliul Județean Cluj.|Foto: Consiliul Județean Cluj

Planul urbanistic de detaliu (PUD) pentru realizarea unui centru de vacanță destinat organizării taberelor pentru elevi și preșcolari, în comuna Iara, a primit aviz favorabil din partea membrilor comisiei de urbanism a județului Cluj.

Centru de vacanță pentru tabere școlare, în comuna Iara. Proiectul destinat elevilor și preșcolarilor, avizat favorabil de Consiliul Județean Cluj.|Foto: imagine radare proiect - Consiliul Județean Cluj

Noul centru de vacanță va include patru corpuri și un spațiu generos destinat activităților copiilor, cu o capacitate de 50 de locuri de cazare.

Centru de vacanță pentru tabere școlare, în comuna Iara. Proiectul destinat elevilor și preșcolarilor, avizat favorabil de Consiliul Județean Cluj.

„Comisia de urbanism pe care o conduc a avizat favorabil acest proiect pe care îl consider util. Clujul are circa 105.000 de copiii de vârstă școlară și preșcolară, care au nevoie de opțiuni diverse și cât mai multe în materie de tabere școlare”, a declarat președintele Consiliului Județean, Alin Tile.

Centru dedicat organizării de tabere școlare, cu zeci de locuri de cazare, va fi realizat în comuna Iara|Foto: imagine radare proiect - Consiliul Județean Cluj

„În calitate de părinte consider că avem o mare nevoie de astfel de obiective, în cadrul cărora cei mici pot să combine educația formală cu activități recreative, într-un mediu non-școlar, cât mai departe de ecrane și agitația cotidiană. Felicit Primăria comunei Iara pentru inițiativa acestui proiect și o asigur de toată susținerea Consiliului Județean”, a adăugat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj

Centrul de vacanță destinat organizării taberelor pentru copii va fi edificat în zona centrală a localității Iara, lângă terenul de sport, și va beneficia de un acces facil la drumul județean DJ 107M, care traversează localitatea și ajunge până la limita cu județul Alba.

Complex modern destinat organizării taberelor școlare

Viitorul complex va fi format din patru corpuri de clădire, din care trei module de cazare, cu o capacitate totală de 50 de locuri, și o clădire multifuncțională.

Complex modern destinat organizării taberelor școlare, avizat favorabil de Consiliul Județean Cluj|Foto: imagine radare proiect - Consiliul Județean Cluj

Proiectul mai include realizarea de: locuri de parcare auto și velo, piste pentru biciclete, alei de circulație auto și pietonală, precum și diverse amenajări ale spațiilor verzi înconjurătoare.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: