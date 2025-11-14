Mai multe comune din județul Cluj primesc bani din fondul de rezervă al Consiliului Județean pentru grădinițe și școli, dar și pentru investiții în infrastructura rutieră

Zece comune din județul Cluj vor beneficia de 2 milioane de lei, din fondul de rezervă al Consiliului Județean, pentru lucrări urgente la grădinițe, școli, dar și pentru investiții în infrastructura rutieră și rețelele de apă.

Bani din fondul de rezervă al Consiliului Județean pentru zece comune clujene: investiții în școli și grădinițe|Foto: Depositphotos.com

Consiliul Județean Cluj a aprobat, vineri, în cadrul unei ședințe extraordinare, alocarea sumei de 1.989.000 lei din fondul de rezervă al instituției, pentru 10 comune clujene.

Bani din fondul de rezervă al Consiliului Județean pentru zece comune clujene

Banii vizează finanțarea cheltuielilor de reparare a clădirilor unor școli și grădinițe clujene, reabilitarea drumurilor de interes local, precum și modernizarea unor obiective de infrastructură din domeniul apă-canal.

„Venim, din nou, în sprijinul comunităților locale întrucât ne dorim să oferim locuitorilor din mediul rural condiții de viață cât mai bune și cât mai apropiate de cele de la oraș. Or, accesul la educație derulată în condiții optime, apă potabilă de calitate și canalizare precum și drumuri sigure ține de acel grad de civilizație, cât mai ridicat, pe care ne propunem să îl oferim clujenilor din întreg județul”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Cum sunt distribuite fondurile?

Lista sumelor alocate celor 10 comune clujene, din Fondul de rezervă al Consiliului Județean Cluj:

*200.000 de lei - comuna Chinteni pentru realizarea unei stații de pompare a apei, care să deservească Baza sportivă din localitate, precum și alte locuințe, clădiri publice și unități economice aflate în proximitate

*200.000 de lei - comuna Recea-Cristur pentru realizarea unor lucrări de remediere a pagubelor produse la drumul comunal DC 163 Dealul Jurcii –Escu

*700.000 de lei - comuna Ciurila pentru refacerea infrastructurii rutiere locale

*200.000 de lei - comuna Panticeu pentru realizarea lucrărilor de remediere a pagubelor produse la Grădinița din localitatea Panticeu

*77.000 de lei - comuna Căpușu Mare pentru acoperirea unor cheltuieli destinate întreținerii și reparațiilor la stațiile de epurare din localitățile Bălcești și Agârbiciu

*200.000 de lei - comuna Tritenii de Jos pentru reabilitarea stației de pompare a apelor uzate din localitatea Tritenii de Jos

*200.000 de lei - comuna Călățele pentru reparații la acoperișul Școlii Gimnaziale Gimnazială din localitatea Călățele

*62.000 de lei – comuna Unguraș pentru achiziția a două centrale termice la Școala cu clasele I-VIII din localitatea Batin

*100.000 de lei – comuna Izvorul Crișului pentru reparația acoperișului clădirii primăriei

*50.000 de lei – comuna Căianu pentru înlocuirea centralei termice și a boilerului electric la Grădinița din satul Vaida-Cămăraș.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: