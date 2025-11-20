Consilier AUR Cluj, pretenții cu substrat etnic din cauza banilor alocați pentru evenimentele de 1 Decembrie și Zilele Culturale Maghiare. Boc, reacție categorică: „Să nu aduceți fantomele trecutului la această masă”.

Consilierul local AUR Cluj, Anca Ciubăncan, a formulat pretenții cu substrat etnic în condițiile în care suma alocată pentru evenimentele dedicate Zilei Naționale a României este mai mică decât cea care a fost prevăzută pentru desfășurarea Zilelor Culturale Maghiare. „Să nu aduceți fantomele trecutului la această masă”, a rispostat Boc.

Moment stânjenitor în Consiliul Local Cluj-Napoca, unde un consilier local din partea Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) Cluj-Napoca a formulat nemulțumiri cu substrat etnic din cauza sumei prevăzute pentru evenimentele dedicate Zilei Naționale a României.

Ciubăncan a susținut că bugetul de 650.000 de lei, sumă redusă de la 950.000 de lei – cât a alocat Primăria în 2024 pentru 1 Decembrie și Revelion, este mai mic decât cel prevăzut în acest an pentru Zilele Culturale Maghiare, program de evenimente desfășurate în perioada 17 - 24 august 2025.

Nemulțumirile consilierului AUR Cluj sunt cu atât mai aiuritoare cu cât, în toamna acestui an, atunci când s-a propus reducerea bugetului pentru evenimentele de 1 Decembrie, Ciubăncan a solicitat o măsură extremă: o tăiere de 30% a bugetului din 2026 pentru segmentul cultural și social din Cluj-Napoca, măsură ce ar afecta direct proiectele independente din oraș.

„Noi alocăm acest buget de 650.000 de lei pentru două evenimente importante, Ziua Națională și Revelionul.

În 2024 s-a alocat o sumă de 650.000 de lei pentru Zilele Culturale Maghiare. În 2025, s-a alocat o sumă de 850.000 de lei pentru Zilele Culturale Maghiare.

Populația maghiară are undeva la 14% din populația municipiului Cluj-Napoca. Ar fi trebuit ca Zilele Culturale Mahiare să primească o sumă modică de 91.000 de lei. Noi ar fi trebuit să primim o altă sumă pentru evenimentele din acest an, undeva la 6 milioane de lei. Deci, domnule primar, vreau să știu care a fost modul de calcul și de alocare a sumelor pentru aceste evenimente importante pentru clujeni”, a declarat consilierul local Anca Ciubăncan (AUR Cluj), în ședința de joi a Consiliului Local.

Primarul Emil Boc a reacționat, deși, după cum a remarcat, o asemenea abordare nu-și are locul în Consiliul Local. Mai mult, ideile promovate de AUR readuc „fantomele trecutului” funarian.

„Deși nu ar trebui să intervin la asemenea abordări, totuși o voi face. V-aș ruga în primul rând să nu aduceți fantomele trecutului la această masă. Dacă puteți, dacă nu, atunci vor aprecia cetățenii... Aici, în acest oraș, care a plecat pe o direcție pașnică, tolerantă, europeană, a dialogului intercultural a capacității de a trăi împreună, a unui model e conviețuire, să aduceți dimensiunea etnică la masă, drept criteriu pentru aprecierea valorică, mi se pare retrograd, depășit și care nu are ce căuta în acest oraș”, a răspuns primarul Emil Boc.

„Cât sunt primarul acestui oraș nu voi permite o asemenea abordare. Am trecut de perioada în care, timp de mulți ani, am fost cufundați în beznă și am fost ocoliți de toată lumea. Orașul a plecat într-o altă direcție și cred că avem obligația să respectăm dimensiunea pe care cetățenii au impus-o să o avem. Să nu aducem dimensiunea etnică în discuție, nu face decât să otrăvească lucrurile bune pe care le-am construit împreună”, a adăugat Emil Boc.

Boc a explicat că alocările se fac potrivit bugetului aprobat, într-o perioadă determinată. Astfel, atunci când a fost înaintat bugetul, proiectul a permis alocarea sumei de 850.000 de lei pentru Zilele Culturale Maghiare. Însă contextul economic este în schimbare, aspect ce a necesitat o restructurare a cheltuielilor.

„Am avut un madat din partea dumneavoastră de a reduce cheltuielile pe final de an. Am procedat ca atare. A face acum conexiuni cu ce a fost la început de an... Ce a fost valabil la 1 ianuarie nu mai este astăzi, în 20 noiembrie. Nu profitați de greutățile economice pe care țara le are ca să aduceți în joc o dimensiune etnică”, a mai spus Emil Boc.

Viceprimarul Olah Emese denunță discursul AUR-ist aberant: „O comparație făcută cu rea-voință”

Viceprimarul Clujului, Oláh Emese a denunțat abordarea consilierului AUR:

„Îmi pare rău că acest tip de discurs reapare în Consiliul Local, după mulți ani în care municipiul și locuitorii săi au avut un comportament normal, demn de un oraș european.

Anterior, doamna consilier a afirmat în mod ferm că dorește o reducere a sumelor alocate proiectelor culturale, dar pentru corectitudine, trebuie să spun că Zilele Culturale Maghiare inclus un șir de venimente pe parcursul a zece zile. Deci trebuie să ținem cont de acest aspect când se alocă finanțarea.

Trebuie să subliniez că această comparație este făcută cu rea-voință de către un consilier local, ce readuce în atenție o perioadă sumbră a municipiului, dar și a României, din păcate”, a declarat viceprimarul Oláh Emese.

Și consilierii USR, prin vocea Alexandrei Oană, au denunțat abordarea consilierului AUR, Anca Ciubăncan, și au afirmat dimensiunea multietnică și europeană a Clujului.

„Credem că aspectul etnic nu trebuie adus la masa consiliului, Clujul este un oraș multietnic în care creștem împreună prin cultură, diversitate și respect reciproc. Este un mesaj pe care trebuie să-l dăm toți”, a precizat Alexandra Oană (USR Cluj-Napoca).

Primăria a alocat în acest an un buget redus pentru evenimentele de 1 Decembrie și Revelion, în valoare de 650.000 de lei, în urma propunerilor din toamnă venite din partea consilierilor locali.

