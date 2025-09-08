Cultura și ONG-urile din Cluj, puse pe lista neagră: AUR cere tăierea cu 30% a finanțării

În timp ce Primăria își propune să reducă cheltuielile pentru evenimentele dedicate zilei de 1 Decembrie și Revelion, grupul AUR din Consiliul Local a propus o tăiere de 30% a bugetului din 2026 pentru segmentul cultural și social din Cluj-Napoca, măsură ce ar afecta direct proiectele independente din oraș.

Cultura și ONG-urile din Cluj, puse pe lista neagră: AUR cere tăierea cu 30% a finanțării|în imagine: TIFF 2025, Piața Unirii din Cluj-Napoca - Foto: Ana GREAVU - monitorulcj.ro

La ultima ședință de Consiliu Local, desfășurată la finalul săptămânii trecute, primarul Emil Boc a propus o reevaluare a alocărilor pentru evenimentele dedicate Zilei Naționale a României și celor de Anul Nou în contextul măsurilor de austeritate promovate de Guvern.

Inițiativa a fost dusă la extrem de reprezentanții AUR din Consiliul Local, care propun tăieri drastice ale bugetului alocat sectorului cultural și social.

Două scenarii de lucru

Anul trecut, administrația locală a alocat circa 950.000 de lei pentru organizarea evenimentelor dedicate zilei de 1 Decembrie și Revelion.

Emil Boc a propus o reducere a bugetului la 500.000 – 600.000 de lei, cu activități adaptate pentru Ziua Națională și Revelion sau menținerea cheltuielilor la nivelul anului precedent.

„Trăim vremuri destul de complicate, în care fiecare cheltuială bugetară trebuie să o analizăm cu atenție. Astfel că vreau să vă propun două senarii pentru anul în curs: o reducere a bugetului la 500.000 – 600.000 de lei, cu activități adaptate pentru Ziua Națională și Revelion sau menținerea cheltuielilor la nivelul anului precedent. În funcție de poziția dumneavoastră, vom veni la următoarele ședințe cu un proiect de hotărâre”, a explicat primarul Emil Boc propuneerea de reducere a bugetului alocat pentru manifestările din luna decembrie.

De la reducerea punctuală a bugetului la o tăiere de 30%

„Și noi ne-am consultat în cadrul PNL, împreună cu UDMR, și categoric susținem și noi o astfel de reducere a acestor sume.

Cred și eu că o reducere de 40%-50% a acestor sume va afecta destul de mult calitatea activităților. Dacă la finalul anului putem avea o altă abordare, mai relaxată, cred că în ceea ce privește data de 1 Decembrie, ar trebui să fim puțin mai atenți, pentru că este Ziua Națională a României, a tuturor românilor și trebuie să o tratăm cu respect.

Sunt de acord că trebuie să găsim și alte activități, poate mai ieftine, poate făcute sub altă formă, care să aducă un plus de calitate în organizarea unor asemenea evenimente”, a declarat, vineri, viceprimarul Dan Tarcea în cadrul ședinței de Consiliu Local.

De asemenea, atât USR, cât și PSD au propus o regândire a evenimentelor organizate cu aceste ocazii speciale care să permită activități de calitate, dar un buget mai suplu.

Grupul AUR a mers mai departe însă și a susținut ideea unei tăieri substanțiale din bugetul de anul viitor a alocărilor pentru sectorul cultural și social din Cluj-Napoca.

„Nu e suficient să analizăm cele două obiective propuse. Eu aș susține și diminuarea cu cel puțin 30%. Vorbim de 4,6 milioane de euro, sumă pe care noi am alocat-o pe partea de cultură. Să fim puțin mai atenți la proiectele pe care le alocăm. Și acolo ar trebui mai multă atenție. Anul viitor, când vom bugeta partea de cultură, ar trebui să fim puțin mai atenți și să nu mai alocăm atât de mulți bani, dacă tot strângem cureaua atât de mult. Inclusiv să creăm un punctaj mai transparent și mai pragmatic de selecție a proiectelor de cultură, învățământ și partea socială”, a declarat consilierul local Anca Ciubăncan (AUR Cluj)

Astfel, AUR a solicitat în Consiliul Local o reducere cu 30% a sumelor alocate anul viitor pentru sectorul cultural și social.

Decizia ar putea lovi direct în actorii culturali independenți, dar și în proiectele sociale desfășurate prin intermediul asociațiilor din Cluj.

Cum pot afecta tăierile propuse de AUR evenimentele consacrate din Cluj

După cum a explicat viceprimarul Olah Emese (UDMR), se pot identifica soluții pentru menținerea bugetului dedicat sectorului cultural și social la nivelul celor din anii precedenți. Însă viceprimarul Olah Emese a respins o asemenea abordare prin care bugetul ar fi tăiat cu 30%.

„Personal nu sunt de acord cu o asemenea propunere. Una este să reduci cheltuielile pentru evenimentele organizate de municipiu și alta este să reduci suma propusă pentru sectorul cultural și social. Nu pot susține o asemenea propunere”, a explicat pentru monitorulcj.ro viceprimarul Olah Emese.

„Cred că o asemenea reducere, care ar afecta evenimentele culturale și sociale din Cluj-Napoca, nu poate fi pusă în discuție, chiar dacă suntem în situație de reducere în ceea ce privește cheltuielile municipiului și măsurile de austeritate impuse de către Guvern.

Cred în continuare că municipiul Cluj-Napoca poate menține finanțarea cel puțin la nivelul anului trecut, dar asta va depinde și de bugetul de anul viitor.

Sunt convinsă că putem găsi soluții financiare astfel încât în 2026 finanțările să se mențină la nivelul actual. Nu neapărat o majorare, dar să fie menținute la nivelul actual”, a adăugat viceprimarul Clujului, Olah Emese (UDMR).

Alexandra Oană (USR): „Reforma nu se obține amputând sectoare esențiale”

După cum explică consilierul local Alexandra Oană (USR Cluj), finanțarea sectorului cultural poate fi regândită, însă printr-un nou regulament care să ofere mai multă transparență și predictibilitate.

Însă tăierile din buget, în lipsa unor reforme concrete, reprezintă un semn de „politică proastă” ce lovește direct în sectoare de activitate esențiale.

„Propunerea grupului AUR de a tăia cu 30% bugetul alocat activităților culturale și sociale este o măsură lipsită de viziune, căreia mă opun. Această propunere tratează două sectoare vitale ca pe un lux dispensabil, ignorând complet rolul lor în calitatea vieții și în dezvoltarea pe termen lung a Clujului”, spune Alexandra Oană (USR Cluj) în reacția oferită monitorulcj.ro

Ecosistemul creativ al Clujului, afectat de „politica proastă”

Consilierul local Alexandra Oană a criticat abordarea grupului AUR, semnalând că „ecosistemul creativ” al orașului, precum și proiectele sociale esențiale ar putea fi blocate de politicile populiste.

„Sectorul cultural a trecut prin crize succesive în ultimii ani, iar o asemenea măsură ar sufoca scena culturală independentă care formează, de fapt, ecosistemul creativ al orașului. Ar afecta direct brandul Clujului, atractivitatea sa turistică și capacitatea de a atrage profesioniști care caută un mediu urban vibrant.

Pe plan social, ar anula sprijinul direct pentru sute de clujeni: copii din medii vulnerabile, vârstnici care depind de servicii de îngrijire și persoane cu dizabilități. Ar lăsa ONG-urile care fac o muncă esențială fără resurse, adâncind problemele sociale pe care apoi tot comunitatea va trebui să le gestioneze, cu costuri mai mari.

Desigur, suntem toți pentru o gestionare eficientă a banului public, însă trebuie să o spunem foarte clar, tăierea din buget, fără reforme, este din principiu un exemplu de politică proastă. Reforma nu se obține amputând sectoare esențiale. Dacă vrem cu adevărat să regândim finanțarea sectorului cultural, trebuie să începem de la adoptarea unui regulament de finanțare care să aducă mai multă transparență și predictibilitate în felul în care se alocă banii pentru cultură și activități sociale”, a explicat Alexandra Oană.

USR nu va susține tăierile abuzive a alocărilor pentru cultură și proiectele sociale, propuse de AUR.

„Nu vom susține o asemenea măsură în Consiliul Local, însă vom susține orice măsură care transparentizează finanțarea sectorului cultural și social. Investiția în oameni, fie prin cultură, fie prin sprijin social, este cea mai sigură cale de a asigura un viitor bun pentru Cluj”, a completat Alexandra Oană.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: