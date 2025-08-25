Clujul, acasă pentru cultura maghiară: 250.000 de participanți și sute de evenimente speciale

Final de ediție la Zilele Culturale Maghiare din Cluj 2025: bilanțul unei săptămâni pline de evenimente speciale.

Cea de-a XVI-a ediție a Zilelor Culturale Maghiare din Cluj (ZCMC) s-a încheiat duminică seara cu o surpriză: înainte de concertul îndrăgitului cântăreț maghiar Zorán, pe scena mare din Piața Unirii a urcat astronautul maghiar Kapu Tibor, care s-a întors la sfârșitul lunii iulie din misiunea spațială Ax-4, de pe Stația Spațială Internațională.

„Când am fost în spațiul cosmic, nu am văzut granițe de țară, nu am văzut linii întrerupte, nu am văzut puncte de trecere a frontierei și nici culori palide care să acopere teritoriile unor țări întregi. Ceea ce am văzut însă a fost Bazinul Carpatic, Dunărea, Tisa, Balatonul, Harghita, Lacul Fertő și tot ceea ce ne face să fim maghiari”, le-a spus astronautul Kapu Tibor miilor de oameni adunați în centrul Clujului.

„Atunci când astronauții părăsesc planeta și ajung în spațiul cosmic, obișnuiesc să spună că provin de pe planeta Pământ și că reprezintă întreaga populație a Terrei. Cred că și voi, aici, la Cluj, sunteți într-o situație asemănătoare. Vă simțiți la fel de maghiari precum mă simțeam eu la Houston, sau la fel de pământean ca mine pe Stația Spațială Internațională”, a mai spus Kapu Tibor.

Boc: Diversitatea, sursă de unitate și de putere

La fel ca la edițiile trecute, Gala de închidere a beneficiat de prezența pe scenă a primarului municipiului Cluj-Napoca Emil Boc, alături de viceprimarul Oláh Emese și Gergely Balázs, organizatorul principal al festivalului.

„Zilele Culturale Maghiare din Cluj au dovedit încă o dată: suntem acasă aici la Cluj, nu doar fizic, ci și sufletește (...) Muzica, dansul, târgul, plimbările, întâlnirile și discuțiile au căpătat un sens cu totul nou în ultimele zile. Ne-am regăsit într-o lume specială, pe care noi înșine am adus-o la viață, am modelat-o și i-am imprimat energia. Aceasta este magia Zilelor Maghiare în Cluj. Aici se găsește trecutul, prezentul și viitorul nostru”, a spus viceprimarul Oláh Emese, care a deschis seria discursilor.

Circa 250.000 de participanți au participat la ediția din acest a Zilelor Culturale Maghiare la cele 525 evenimente desfășurate în 76 de locuri.

Primarul Emil Boc a mărturisit că a fost aproape în fiecare seară la festival și i-a felicitat pe organizatori pentru că au reușit să le ofere clujenilor o săptămână „fabuloasă”.

„Și în acest an, la Zilele Culturale Maghiare din Cluj, am dovedit că forța noastră stă tocmai în diversitatea pe care o avem. Iar aici, diversitatea este sursă de unitate și de putere, nu de dezbinare. Mă bucur că suntem împreună și putem organiza aceste lucruri minunate. Vă felicit că împreună cu dumneavoastră am putut construi un oraș european, unde fiecare să se simtă acasă. Trebuie în continuare să facem tot ce ne stă în putință să menținem tinerii acasă, indiferent de etnie, să le oferim cât mai multe motive să rămână aici, acasă”, a declarat Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca.

La rândul său, Gergely Balázs, organizatorul principal al ZCMC și președintele Asociației Clujul Comoară, a arătat că, de-a lungul celor 16 ediții, Zilele Culturale Maghiare au atras un public tot mai numeros nu doar din Cluj, ci din întreaga Transilvanie, din Bazinul Carpatic și, mai nou, din toate colțurile lumii.

„Însă un oaspete venit din spațiul cosmic nu am mai avut până acum. Prin prezența lui Kapu Tibor aici festivalul nostru a depășit dimensiunea pământească, hainele lui mai poartă pe ele praful cosmic. Atâta vreme cât noi, maghiarii din Cluj, suntem acasă în orașul nostru, tot așa și el, și orice maghiar, venind din orice colț al lumii, va fi acasă împreună cu noi”, a încheiat Gergely Balázs.

Cel mai mare festival al maghiarilor din Transilvania

Ediția din acest an a Zilelor Culturale Maghiare din Cluj a numărat, în cele opt zile de festival, nu mai puțin de 250.000 participări la cele 525 evenimente desfășurate în 76 de locuri, de la piețele centrale până la spațiile muzeale și curțile interioare, confirmând interesul tot mai mare al publicului pentru cel mai amplu festival cultural al comunității maghiare din Transilvania.

Maratonul cultural maghiar a numărat anul acesta 46 concerte pop, rock și jazz și 12 concerte de muzică clasică, care au animat scenele aflate în Piața Unirii, în Curtea Muzeului de Artă, pe Kogălniceanu și în alte spații din jurul centrului orașului. În total, 100 artiști au urcat pe scena principală din Piața Unirii, oferind publicului concerte memorabile și seri de neuitat, cele mai iubite trupe - Intim Torna Illegál, Mobilmánia, Tankcsapda, Geszti, Zorán - adunând în fiecare seară o mare de oameni.

La cea de-a XXVII-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor „Sfântul Ștefan” au participat 18 ansambluri de dansuri populare din 5 țări: Ungaria, Grecia, Serbia (Voivodina), Ucraina și România, aducând în fața publicului tradiții coregrafice variate și spectaculoase.

Festivalul a inclus 35 expoziții și vernisaje, reunind artiști contemporani, patrimoniu și artă populară maghiară. Expoziția „Breasla Barabás Miklós 1930-2025” de la Muzeul de Artă din Cluj a adus la un loc, pe o suprafață de 1.000 mp, peste 400 de lucrări a 250 de artiști maghiari, transformând evenimentul într-una dintre cele mai mari expoziții de artă aplicată din regiune.

Ne revedem în 2026!

Publicul a avut ocazia să participe anul acesta la 31 tururi ghidate prin Cluj și la Castelul Banffy din Răscruci, iar cei mici s-au bucurat de nu mai puțin de 99 activități dedicate lor, desfășurate în mai multe spații ale festivalului. De asemenea, programul festivalului a inclus și 44 proiecții cinematografice, alături de 131 dezbateri, mese rotunde și prezentări pe teme culturale și sociale actuale.

Strada Kogălniceanu a găzduit 143 de standuri ale meșterilor populari, un număr record, iar 17 muzee și edituri și-au expus oferta în fața publicului, pe Aleea Muzeelor. Pe Strada Vinului (Potaissa) publicul a putut degusta selecții de la 9 crame diferite din Ungaria și România. Totodată, 2.495 vizitatori au urcat în turnul Bisericii Sf. Mihail pentru a admira și la această ediție orașul de sus.

Crosul Donaton, aflat la a șaptea ediție, a atras și în acest an numeroși participanți, aproximativ 600 alergători luând startul la această competiție sportivă. Tot în cadrul Parcului Etnografic al Transilvaniei, unde a avut loc crosul, s-a desfășurat și tradiționalul concurs gastronomic, cu participarea a 28 de echipe.

Ediția cu numărul 17 se va desfășura în perioada 16-23 august 2026.

