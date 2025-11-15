Buget redus pentru evenimentele de 1 Decembrie și Revelion, la Cluj

Dacă anul trecut Clujul a înlocuit artificiile cu drone, în acest an Primăria reduce semnificativ bugetul pentru evenimentele dedicate Zilei Naționale a României și de Anul Nou.

Buget redus pentru evenimentele de 1 Decembrie și Revelion, la Cluj| Foto: monitorulcj.ro

În 2024, bugetul alocat de municipalitate pentru sărbătorirea zilei de 1 Decembrie și Revelion a fost de 950.000 de lei.

Pentru 2025, bugetul alocat a fost redus cu 300.000 de lei, astfel încât Ziua Națională a României și evenimentele dedicate de Anul Nou trebuie să se încadreze într-un buget total de 650.000 de lei.

Buget redus pentru evenimentele de 1 Decembrie și Revelion, la Cluj

Consilierii locali vor aproba în următoarea ședință de Consiliu Local bugetul local pentru organizarea evenimentelor de Ziua Națională a României și de Revelion.

„Se aprobă alocarea sumei de 650.000 de lei de la bugetul local pe anul 2025, în vederea organizării evenimentelor 1 Decembrie – Ziua Națională a României și Revelion 2026, cu sprijinul Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca”, se arată în proiectul supus dezbaterii.

Sursa: primăriaclujnapoca.ro

În septembrie 2025, primarul Emil Boc a propus o reevaluare a alocărilor pentru evenimentele dedicate Zilei Naționale a României și celor de Anul Nou în contextul măsurilor de austeritate promovate de Guvern.

În urma consultărilor, bugetul propus pentru evenimentele dedicate din acest an – Ziua Națională a României și Revelion, va fi redus semnificativ.

„Totodată, ca și în anii precedenți, vom continua colaborarea cu parteneri și sponsori pentru organizarea acestor evenimente, inclusiv prin implicarea mai activă a comunității. Implicarea acestora este cu atât mai importantă, având în vedere diminuarea cu 300.000 de lei a bugetului alocat în acest an față de anul precedent, pentru a menține atractivitatea și nivelul ridicat al calității manifestărilor dedicate Zilei Naționale a României și Revelionului 2026”, se arată în motivarea proiectului.

Cum sunt alocate fondurile

*320.000 lei – cheltuieli legate de prestațiile artistice (onorarii, transport, cazare, masă)

*100.000 lei – costuri pentru sonorizare și ecrane LED

*100.000 lei – costuri pentru spectacolele cu drone

*75.000 lei – spectacole de lumini sincronizate pe coloană sonoră

*50.000 lei – costuri pentru iluminat architectural

*5.000 lei – cheltuieli pentru promovarea evenimentelor

Evenimentele de 1 Decembrie vor avea loc în locațiile emblematice din centrul orașului, iar spectacolul de Revelion va fi organizat în Piața Unirii.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: