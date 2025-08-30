Costuri mai mari pentru realizarea pasajului subteran de la intersecția B-dului Muncii – Oașului

Pasajul subteran de la intersecția B-dului Muncii – Oașului va fi prelungit cu circa 30 m față de proiectul inițial. Costurile vor crește pe măsură.

Reconfigurare zona intersecției strada Oașului-Bulevardul Muncii|imagine randare proiect - primariaclujnapoca.ro

Consiliul Local va dezbate spre aprobare, luni, proiectul noilor indicatori financiari pentru realizarea pasajului rutier din zona B-dului Muncii – Oașului.

Inițial, potrivit deciziei aprobate în decembrie 2023, proiectul era estimat la 130 de milioane de lei/ circa 26 de milioane de euro.

Pasaj rutier prelungit, costuri în creștere

Noile valori propuse sunt estimate la peste 161 de milioane de lei.

Sursa: primariaclujnapoca.ro

Creșterea costurilor este motivată prin seria de modificări adusă proiectului ce vizează prelungirea pasajului subteran de la 85 m la 113,5 m (circa 28 m).

Concomitent, lungimea rampelor a fost redusă de la 190 m la 182 m, iar valoarea lucrărilor de construcție și montaj (C+M) a crescut de la 70,3 milioane de lei la 83,8 milioane de lei (fără TVA), se arată în documentația citată.

Alte cheltuieli țin de valoarea despăgubirilor (estimate la 4,2 milioane de lei), repoziționarea stațiilor de tramvai din zonă, iar lucrările de diriginție de șantier, precum și cele privind constituirea rezervei de implementare, plus cele specifice în materie de securitate și sănătate (50.000 de lei, fără TVA) au fost de asemenea actualizate.

În toamna anului trecut, consilierii locali aprobau propunerea de finanțare a pasajului din zona intersecției B-dul Muncii-Oașului din bani europeni. Astfel, o parte din valoarea proiectului (62 milioane de lei) va fi acoperită de finanțarea europeană (Programul Regional Nord-Vest).

Reconfigurarea zonei de nord și un management mai eficient al traficului

Proiectul vizează reconfigurarea zonei prin realizarea unor noi șine pentru circulația tramvaielor, refacerea structurii rutiere cu o soluție semirigidă și realizarea unui pasaj subteran la intersecția străzii Oașului cu Bulevardul Muncii.

Totodată, se propune și reamenajarea trotuarelor și a tuturor spațiilor pietonale cu îmbrăcăminte asfaltică. Lucrările de demolare asupra zidului existent aferent parcării hypermarket-ului Auchan se vor realiza pe o lungime de 30 de metri.

CITEȘTE ȘI:

Șase proiecte de infrastructură urbană care vor transforma Clujul

Realizarea pasajului de la intersecția dintre cele două străzi va duce la descongestionarea traficului rutier din zonă. De altfel, potrivit intenției exprimate de reprezentanții administrației locale, în cadrul proiectului se va realiza și o bandă dedicată pe un anumit tronson pentru mijloacele de transport în comun, iar sensul giratoriu se va regulariza. Viitorul pasaj urmează să înglobeze și o stație de încărcare pentru autovehicule electrice.

Pasajul rutier din zona Oașului se înscrie într-un proiect mai amplu inițiat de administrația locală și care vizează realizarea culoarului de Nord al orașului: Culoar de mobilitate Pod Oașului – străzile Răsăritului – Câmpul Pâinii – Pod Ira – un proiect ce include modernizarea intersecțiilor, amenajarea străzilor Răsăritului și Câmpul Pâinii la un profil de culoar cale ferată cu benzi de circulație, piste de biciclete, aliniamente de arbori și mobilier urban.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: