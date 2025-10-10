Alin Tișe: „Clujul trebuie să primească ce merită: Spital de Copii Monobloc și Institut de Transplant Multiorgan!”

Președintele Consiliului Județean (CJ) Cluj, Alin Tișe, a reiterat faptul că județul Cluj are nevoie rapidă de finanțare pentru Spitalul de Copii Monobloc și Institutul de Transplant Multiorgan.

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, afirmă că județul a fost prea mult timp umilit de puturoși | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Acesta nu a participat la congresul UDMR de la Cluj de astăzi, 10 octombrie 2025, însă a transmis că se va întâlni cu premierul României, Ilie Bolojan și va discuta cu șeful guvernului despre finanțarea pentru cele două spitale.

„Legat de vizita în județ de astăzi a prim-ministrului Ilie Bolojan: mă voi întâlni cu dânsul când va finanța Spitalul de Copii al regiunii, al României și al Clujului, despre care am tot discutat de doi ani, și de când este prim-ministru, timp în care pare să fi uitat că a fost președinte de Consiliu Județean. O perioadă în care am făcut și nenumărate demersuri oficiale la Guvern. Și când va înțelege că un spital de copii în construcție - al Clujului și al țării - trebuie să fie înaintea spitalelor aflate în faze penibile de adunat acte si făcut proiecte!”, a transmis Alin Tișe, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Președintele CJ a mai precuzat că unii, nu au fost în stare nici să-și obțină autorizațiile de construire pentru spitale, în timp ce la Cluj, autoritățile sunt de în an în lucru atât cu spitalul de copii cât și cu institutul de transplant multiorgan, ambele unice în România și Europa de Sud Est.

Alin Tișe: „Clujul a fost prea mult timp umilit de puturoși”

„În tot acest timp miniștrii și incompetenții din ministere nu înțeleg nimic. Iar noi pierdem banii din fondurile comunitare alocate țării noastre. Dacă proiectele noastre pe sănătate erau prinse la finanțare prin PNRR acum doi ani, țara noastră ar fi fost în situația de a cheltui toți banii pe sănătate, nu să îi piardă.

Șeful forului județean afirmă că Clujului a fost prea mult timp umilit de puturoși.

„Clujul trebuie să primească ceea ce merită! Performanța trebuie premiată, nu sancționată! Dar, șmecheriile politice și incompetența au făcut să fim unde suntem: opt spitale să fie scoase din PNRR... Acesta țară nu mai poate continua așa!”, a conchis Alin Tișe.

