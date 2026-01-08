Actualitate
Incendiu la un bloc de pe strada Republicii: intervenție contracronometru a pompierilor clujeni. Mai multe persoane s-au autoevacuat.
Pompierii clujeni au intervenit, joi seara, pentru a stinge un incendiu care a izbucnit într-un apartament al unui bloc situat pe strada Republicii din municipiul Cluj-Napoca.Intervenție a pompierilor clujeni la un incendiu care a cuprins un apartament dintr-un bloc de pe strada Republicii|Foto: monitorulcj.ro
Intervenție dramatică a pompierilor clujeni, pentru a stinge un incendiu produs la un apartament dintr-un imobil situat pe strada Republicii din Cluj-Napoca.
Incendiu la un bloc de pe strada Republicii: intervenție contracronometru a pompierilor clujeni
„Din primele date, incendiul s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați și a fost localizat rapid”, au transmis reprezentanții ISU Cluj.
CITEȘTE ȘI:
O femeie a murit în urma unui incendiu în comuna clujeană Pălatca. A fost găsită carbonizată.
Deocamdată nu au fost persoane care să solicite îngrijiri medicale, iar ca măsură de precauție 15 persoane s-au autoevacuat.
La fața locului au acționat trei autospeciale de stingere, autoscara și o ambulanță SMURD.
Citiți monitorulcj.ro și pe Google News
CITEȘTE ȘI: