Actualitate

Incendiu la un bloc de pe strada Republicii: intervenție contracronometru a pompierilor clujeni. Mai multe persoane s-au autoevacuat.

Pompierii clujeni au intervenit, joi seara, pentru a stinge un incendiu care a izbucnit într-un apartament al unui bloc situat pe strada Republicii din municipiul Cluj-Napoca.

Intervenție a pompierilor clujeni la un incendiu care a cuprins un apartament dintr-un bloc de pe strada Republicii|Foto: monitorulcj.ro Intervenție a pompierilor clujeni la un incendiu care a cuprins un apartament dintr-un bloc de pe strada Republicii|Foto: monitorulcj.ro

 

 


Intervenție dramatică a pompierilor clujeni, pentru a stinge un incendiu produs la un apartament dintr-un imobil situat pe strada Republicii din Cluj-Napoca. 

Incendiu la un bloc de pe strada Republicii: intervenție contracronometru a pompierilor clujeni

„Din primele date, incendiul s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați și a fost localizat rapid”, au transmis reprezentanții ISU Cluj. 


Intervenție a pompierilor clujeni la un incendiu care a cuprins un apartament dintr-un bloc de pe strada Republicii|Foto: monitorulcj.ro

Deocamdată nu au fost persoane care să solicite îngrijiri medicale, iar ca măsură de precauție 15 persoane s-au autoevacuat. 

Incendiu la un bloc de pe strada Republicii: intervenție contracronometru a pompierilor clujeni. Mai multe persoane s-au autoevacuat.|Foto: monitorulcj.ro

La fața locului au acționat trei autospeciale de stingere, autoscara și o ambulanță SMURD.


