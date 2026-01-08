România a obținut al 18-lea aviz formal în procesul de aderare la OCDE. Luca Niculescu: „Anul începe cu o veste bună”.

România mai face un pas spre aderarea la OCDE. Este vorba de al 18-lea aviz obținut, din cele 25, pe care România trebuie să le obțină pentru a deveni stat membru al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

România a obținut al 18-lea aviz în procesul de aderare la OCDE|Foto: oecd.org

România a primit al 18-lea aviz din cele 25 necesare aderării la OCDE, cel al Comitetului pentru Chimicale şi Biotehnologie.

După cum semnalează secretarul de stat în MAE Luca Niculescu, României îi sunt recunoscute progresele făcute în protejarea mediului şi a sănătăţii publice, în gestionarea substanţelor chimice şi în folosirea responsabilă a biotehnologiilor.

România a obținut al 18-lea aviz formal în procesul de aderare la OCDE. Luca Niculescu: „Anul începe cu o veste bună”.

„Anul începe cu o veste bună pentru drumul României către OCDE - am primit cel de-al 18-lea Aviz Formal. Este vorba despre Comitetul pentru Chimicale şi Biotehnologie. Pe scurt, aceasta înseamnă că României îi sunt recunoscute progresele făcute în protejarea mediului şi a sănătăţii publice, în gestionarea substanţelor chimice şi în folosirea responsabilă a biotehnologiilor”, anunţă Luca Niculesccu, coordonator naţional pentru procesul de aderare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Rezultatul vine în urma efortului comun al unor instituții, precum Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Ministerul Afacerilor Interne, Agenţia pentru Mediu, Garda Naţională de Mediu, Autoritatea Naţională Fitosanitară şi Autoritatea Vamală, care au colaborat strâns pentru reguli mai clare, controale mai eficiente şi o mai bună prevenire a riscurilor de mediu — inclusiv combaterea comerţului ilegal cu pesticide.

„Mulţumiri tuturor celor care, in ultimii trei ani si jumatate, s-au implicat pentru ca acest capitol sa fie trecut cu succes. Mulţumiri şi statelor membre OCDE precum şi secretariatului organizaţiei pentru ghidare şi sprijin constant. Drumul continuă, şi fiecare Aviz Formal ne apropie de obiectiv: aderarea la OCDE. Avem 18 din 25”, adaugă Luca Niculescu în mesajul citat.

Beneficiile aderării la OCDE

OCDE reunește 38 de state, printre cele mai dezvoltate din lume din punct de vedere economic. Organizația s-a impus de-a lungul deceniilor drept un for economic strategic, al cărui obiect de activitate îl reprezintă colectarea, analizarea, diseminarea și urmărirea punerii în practică a celor mai bune politici publice în măsură să asigure creșterea economică, prosperitatea și dezvoltarea durabilă în rândul statelor membre și la nivel global.

Aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) este cel mai important proiect de țară după integrarea în NATO și Uniunea Europeană.

Concret, aderarea României la OCDE înseamnă modernizarea administrativă și economică a țării, consolidarea credibilității internaționale și a încrederii investitorilor, precum și accesul la bune practici și expertiză. Acest proces va duce la beneficii precum stabilitatea financiară sporită, dobânzi mai mici pentru împrumuturi și investiții străine mai atractive.

