Alin Tișe explică de ce nu a participat la Congresul UDMR: „Nu am fost invitat”

Alin Tişe (PNL), preşedintele Consiliului Județean Cluj, nu a participat la Congresul UDMR, organizat vineri, 10 octombrie, la Jucu-Herghelie.

Alin Tișe nu a participat la Congresul UDMR de vineri | Foto: monitorulcj.ro

Al 17-lea Congres al Uniunii Democrate a Maghiarilor din România (UDMR) a avut loc astăzi și a reunit o parte dintre cei mai importanți politicieni din România și nu numai.

Printre cei invitați s-au numărat liderul PNL, premierul Ilie Bolojan, preşedintele interimar al PSD, preşedinte al Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, primarul Clujului, Emil Boc, ministrul Economiei Radu Miruță (USR), dar şi premierul maghiar Viktor Orbán.

A fost sesizată, însă, și absența unui nume important: Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, iar acesta a ales să explice într-o postare online de ce nu a fost prezent.

„Ca urmare a unor întrebări primite, în special din partea presei, dorind să clarific unele aspecte, declar public că nu am participat la Congresul UDMR întrucât nu am fost invitat”, a explicat el într-o postare pe Facebook.

