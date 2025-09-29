În plină secetă bugetară, Compania de Apă a „turnat” 9.000 € în contul unei firme de apartament

Clujenii au acuzat Compania că nu curge apă la robinet și au fost auziți: au primit podcasturi și reel-uri despre costul și economia de apă de… 9.000 €!

Compania de Apă „Someș” a plătit 9.000 de euro pentru podcasturi și reel-uri despre costul si economia de apă

Seceta nu e doar de e câmp, ci și la buget, dar directorului Neamțu suma i se pare rezonabilă. Normal, salariul lui e de peste 6.000 € lunar. Președintele Consiliului Județean, Alin Tișe, cere anchetă.

În vremuri în care se vorbește numai de tăieri de cheltuieli, concedieri și măriri de taxe, Compania de Apă Someș din Cluj-Napoca a plătit 9.000 de euro pentru reel-uri (clipuri scurte) pe Facebook și TikTok, potrivit clujust.ro.

Potrivit SICAP - platforma de achiziții publice, în 13 iunie, Compania de Apă Someș a efectuat prima achiziție de materiale publicitare de la Intelglobalis, în valoare de 15.000 lei (3.000 euro). Au mai urmat două, în august și septembrie. În total: 9.000 de euro.

Conform sursei citate, reel-urile sunt clipuri video scurte, unele tăiate dintr-un podcast cu purtătorul de cuvânt al instituției, Lucian Croitoru, iar altele sunt cu iubita patronului firmei de evenimente, care ne explică de ce costă apa de la robinet. Clipul cu această explicație este postat de 3 ori. Vă lăsăm să vă delectați „mă, oameni buni!”

Specialiși: Clipurile nu costă mai mult decât jumătate din banii dați

Unii specialiști în marketing online și producție video afirmă că reel-urile respective costă maxim jumătate din prețul plătit de Compania de Apă.

Cu totul altă părere are patronul Integlobalis, Florin Bugnar (foto jos): „Eu am făcut pentru ei niște chestii care costă 30.000 de euro. Înțelegi? Cu rezultate, cu tot ce trebuie. Tocmai că le-am făcut o favoare. Am făcut materiale pentru campania cu „udați grădina”. Am făcut acolo niște chestii, podcasturi, chestii de zeci de mii de euro. Toată producția de materiale video, de reel-uri, avem 10 milioane de vizualizări reale! Noi am făcut producție. Campania asta costa zeci de mii de euro în mod normal”

Totodată și deirectorul Companiei de Apă Someș a afirmat că suma este una justificată.

Președintele Consiliului Județean Cluj a cerut anchetă

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a declarat pentru clujust.ro că a cerut anchetă în acest caz.

„Am aflat că s-au plătit 9.000 de euro. Mi s-a părut și mie că este o exagerare și am cerut să-mi facă o verificare, să-mi dea un raport. Eu nu îmi permit nici un contract de publicitate pe CJ cu nimeni și cred ca ar trebui acum în perioada dificilă financiar mai multă chibzuință și înțelepciune! Aceste companii care sunt de monopol și care nu consideră că trebuie să facă nimic decât să le vândă salariu. Apa nu este o avere a Companiei de Apă. Ei sunt datori față de comunitate să administreze apa eficient. Dacă de mâine ar avea concurență poate că ar da faliment și ar rămâne doar 10% din angajați”, a declarat Alin Tișe.

