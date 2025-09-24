O apă, maxim 3 lei în aeroporturile și benzinăriile din România. Alin Tișe: „Ar fi de bun-simț.”

Un proiect de lege, care a fost depus la Senat, prevede ca apa plată să fie vândută în aeroporturile din România la un preț de maxim 3 lei pentru 500 de mililitri, iar operatorii economici care nu respectă această decizie ar putea plăti amenzi serioase.

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, laudă proiectul de lege care propune plafonarea prețului pentru apa plată din aeroporturi, benzinării, gări și autogări | Foto: depositphotos.com

Cu toții ne-am lovit de prețuri poate nejustificat de mari la produse alimentare în aeroporturile din România. În special la apă, cea mai necesară pentru oameni.

Produsul a ajuns să coste și de patru ori mai mult față de cât s-ar vinde în mod obișnuit într-un magazin. Vorbim, totuși, de o banală apă plată, de bază pentru oameni.

Acum aproximativ o lună de zile, președintele Consiliului Județean (CJ) Cluj, Alin Tișe, denunța prețurile foarte mari de la Aeroportul din București.

În fotografia cu prețurile postată de acesta se observa că apa plată, 500 de ml costa de la 12,5 lei până la 17 lei, în fucție de firmă.

Tișe denunță „sitemul putred” care se căpătuiește pe seama românilor | Foto: Alin Tișe - Facebook

Proiect: 3 lei pentru apă în aeroporturi, benizării, gări și autogări. Alin Tișe: Ar fi de bun-simț

Recent, un proiect de lege a fost depus în Senat și prevede ca apa plată să coste maxim 3 lei pentru jumătate de litru în aeroporturile din România.

Am luat legătura cu președintele CJ Cluj, Alin Tișe, pentru un punct de vedere referitor la acest proiect de lege.

„În momentul de față, prețurile la închirieri în aeroporturi sunt foarte mari din cauza celor care vor să pună mâna pe cât mai multe spații, iar atunci, automat subînchirierile sunt la sume mari, iar prețul final pentru produse este reșimțit de consumatori. Chiar dacă e o interferență pe piața liberă, aeroporturile sunt proprietăți publice, deci inițiativa este bună pentru cetățeni pentru că s-a ajuns la niște prețuri aberante, o apă plată 15 lei, ceea ce este greu pentru majoritatea oamenilor să își permită”, a declarat Alin Tișe pentru monitorulcj.ro.

Acesta a spus că prețul plafonat de trei lei ar fi unul de bun-simț deoarece discutăm de apa plată, „averea întregii țări”.

Președintele Consiliului Județean Cluj: Subînchirierile de spații în aeroporturi ar trebui interzise sau limitate

Tișe a afirmat că este complicat să limitezi drepturile printr-o lege în Parlament, dar că trebuie să existe măsuri de ținere în frâu a adaosurilor comerciale în spațiile din proprietatea statului.

„Produsul de bază, apa este a tuturor. Să plătești pe ea mai mult decât dai pe 2-3 litri de lapte… este inadmisibil. Aici e o speculă uriașă, efectul este prețul mare, dar trebuie să vedem cauzele, care sunt legate de prețul la licitații și modul în care se fac. Spațiile de închiriat de la aeroportui, de cele mai multe ori se subînchiriază ca să se facă încă un business din asta. Ar trebuie să se interzică sau să se limiteze subînchiriearea în aeroporturi, deoarece sunt speculanți care închiriază spații mari, iar ulterior le subînchiriază, după care îl împart în bucățele și îl dau la agenții economici care sunt mai micuței și care ajung să plătească o chirie enormă, iar pentru a-și putea acoperi chiria sunt nevoiți și ei să practice niște prețuri amețitoare. Acestea ar fi cauzele. Noi acolo trebuie să lucrăm. Chiar dacă e produs de piață, la bunurile care sunt ale țării, prețurile să fie limitate, cum avem noi (la Cluj - n. red.) proiectul de la piața Agro Transilvania, așa ar trebuie și în aceste entități”, a conchis Alin Tișe.

Amenzi de până la 25.000 de lei pentru comercianții care vând la preț mai mare

„Valoarea prețului maxim se poate actualiza prin hotărâre a Guvernului, în funcție de evoluția ratei inflației și a altor indicatori economici relevanți”, se mai arată în textul proiectului de lege.

Este menționat că acest preț plafonat se aplică și în:

gări

autogări

stații de metrou

benzinării

stații de servicii situate pe autostrăzi

Conform proiectului de lege, comercianții care vând apa plată de jumătate de litru la un preț mai mare față de cel plafonat riscă amenzi de la 5.000 de lei până la 25.000 de lei, iar cei care nu afișează prețul plafonat vizibil riscă amenzi de până la 10.000 de lei.

Cei care condiționează vânzarea apei plate la prețul de trei lei doar dacă mai cumpără și altceva riscă amenzi de la 3.000 de lei la 15.000 lei.

Foto: depositphotos.com

