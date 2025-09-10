Unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din zona de munte a Clujului, în proces de modernizare: DJ 108C, reabilitat de Consiliul Județean

Acces facil pe un important drum turistic din zona de munte a județului Cluj (DJ 108C) în urma lucrărilor de modernizare inițiate de Consiliul Județean. „Traversează una dintre cele mai frumoase zone montane ale județului, unde, în toate anotimpurile, obiectivele turistice sunt căutate de mii și mii de iubitori ai naturii și ai muntelui”, spune Alin Tișe.

Unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din zona de munte a Clujului, în proces de modernizare: DJ 108C, reabilitat de Consiliul Județean|Foto: Consiliul Județean Cluj

Consiliul Județean Cluj a demarat o serie de lucrări de întreținere curentă și periodică pe drumul județean DJ 108C, mai exact pe sectorul de drum Răchițele – Doda Pilii, unul dintre cele mai spectaculoase și pitorești sectoare de drum situate în zona de munte a județului.

Unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din zona de munte a Clujului, în proces de modernizare: DJ 108C, reabilitat de Consiliul Județean

Lucrările au drept scop îmbunătățirea infrastructurii rutiere și asigurarea unei circulații rutiere în condiții de siguranță. Acestea vizează sectorul de 19,444 kilometri cuprins între kilometrul 53+400 și kilometrul 72+844.

Unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din zona de munte a Clujului, în proces de modernizare: DJ 108C, reabilitat de Consiliul Județean|Foto: Consiliul Județean Cluj

„Acest drum judeţean traversează una dintre cele mai frumoase zone montane ale județului, unde, în toate anotimpurile, obiectivele turistice sunt căutate de mii și mii de iubitori ai naturii și ai muntelui. De asemenea, industria ospitalității a cunoscut în zonă o dezvoltare semnificativă în ultimii ani. Aceste motive și multe altele justifică investiția, astfel încât acest drum să asigure cele mai bune condiții de circulație”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Operațiunile constau în întreținerea părții carosabile prin frezarea zonelor de carosabil deteriorate, plombarea gropilor și tratarea burdușirilor și a tasărilor, înlăturarea pietrișului și criblurii de pe carosabil, curățarea platformei drumului de noroi și de materialele aduse de viituri.

De asemenea, lucrările vizează colmatarea rosturilor, aducerea la profil și completarea acostamentelor, curățarea acostamentelor în zonele prevăzute cu parapete de siguranță, asigurarea scurgerii apelor din zona drumului prin realizarea de șanțuri în roci stâncoase.

Totodată, vor fi realizate lucrări de curățare și desfundare a șanțurilor, rigolelor și a podețelor, asigurarea esteticii rutiere prin tăierea lăstărișului și a vegetației din vecinătatea drumului, precum și decolmatarea camerelor de cădere.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: