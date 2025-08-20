Lucrări de modernizare pe un drum județean important: acces facil spre zona turistică Cheile Turzii

Accesul va deveni mai facil spre o importantă zonă turistică a Clujului în urma lucrărilor de modernizare a infrastructurii rutiere pe drumul județean DJ 107L, care deservește traseul Turda – Cheile Turzii.

Lucrări de modernizare pe un drum județean important: acces facil spre zona turistică Cheile Turzii|Foto: Consiliul Județean Cluj

Consiliul Județean a început o serie de lucrări de întreținere pe drumul județean care leagă Turda de localitatea Lita.

Este vorba de DJ 107L, care deservește traseul Turda – Săndulești – Petreștii de Jos – Crăești – Lita, intersecție cu drumul județean DJ 107M.

Acces facil spre Cheile Turzii: peste 28 km de drum județean, în proces de modernizare

Lucrările se execută pe sectoarele de drum identificate ca fiind deteriorate și au drept scop îmbunătățirea infrastructurii rutiere și asigurarea unei circulații rutiere în condiții de siguranță.

Acestea vizează segmentul în lungime de 28,630 de kilometri, cuprins între pozițiile kilometrice 2+320 și 30+950.

„Utilitatea și importanța lucrărilor de întreținere a acestui drum județean sunt date de faptul că acesta asigură un acces facil și rapid între municipiul Turda și zona turistică Rezervația naturală Cheile Turzii pe direcția Săndulești, precum și pe direcția lacurilor de pescuit din localitatea Ciurila”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Infrastructură rutieră sigură

Operațiunile constau în întreținerea părții carosabile și a platformei drumului prin frezarea zonelor deteriorate de carosabil, plombarea gropilor și tratarea burdușirilor și a tasărilor, înlăturarea pietrișului și a criblurii de pe carosabil, colmatarea rosturilor.

În plus, sunt realizate lucrări de aducere la profil și completare a acostamentelor, de curățare a acostamentelor în zonele prevăzute cu parapete de siguranță, refacerea terasamentelor deteriorate, asigurarea scurgerii apelor din zona drumului prin curățarea și desfundarea șanțurilor, rigolelor și a podețelor, decolmatarea camerelor de cădere și rostuirea zidurilor de sprijin.

De asemenea, se mai realizează lucrări de asigurare a esteticii rutiere prin tăierea lăstărișului și a vegetației din vecinătatea drumului, întreținerea drumurilor laterale cu cilindrare și adaos de material, înlocuirea de podețe, realizarea de rigole carosabile unde situația o impune, înlocuirea parapetelor de siguranță și a elementelor de capăt deteriorate, precum și montarea de butoni și plăcuțe reflectorizante pentru stâlpi și parapete.

