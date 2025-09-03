Lucrările la Școala „Ioan Bob”, pe final. Emil Boc: „Din 8 septembrie, 472 de elevi vor studia într-o școală modernizată la standarde europene".

Proiectul de modernizare a școlii „Ioan Bob” din Cluj-Napoca a ajuns la final, astfel că sute de elevi vor începe anul școlar într-un spațiu modern.

Primarul Clujului Emil Boc a făcut o vizită la Școala „Ioan Bob”, aflată în proces de modernizare, pentru a se asigura că lucrările vor fi încheiate la timp.

Lucrările la Școala „Ioan Bob”, 99% gata|Foto: Emil Boc - Facebook

Luni, 8 septembrie, sute de elevi vor beneficia de condiții moderne de studiu în urma încheierii lucrărilor de modernizare.

„Mă aflu la Școala «Ioan Bob» din Cluj-Napoca: luni, 8 septembrie, așa cum am anunțat, copiii se vor întoarce în această clădire nouă, modernizată, pentru că în acest moment lucrările sunt finalizate în proporție de 99%”, a anunțat edilul Emil Boc prin intermediul unui mesaj video publicat pe pagina de Facebook.

Sute de elevi vor începe anul școlar în condiții moderne de studiu|Foto: Emil Boc - Facebook

Practic, lucrările rămase mai vizează mici finisaje de făcut, plus curățenia și organizarea mobilierului, astfel încât din 8 septembrie, copiii vor putea reintra în normalitate la această unitate educațională.

„De altfel, în 16 din cele 17 unități educaționale unde am desfășurat lucrări de reabilitare energetică, actul educațional va fi reluat în condiții normale, începând cu data de 8 septembrie.

În această vară am lucrat cot la cot cu firmele și managerii responsabili de proiecte pentru ne asigura că avem o infrastructură școlară bine pregătită pentru elevi”, a adăugat Emil Boc.

Edilul a precizat că va reveni cu detalii suplimentare în ceea ce privește transportul elevilor la unitățile de învățământ, inclusiv de la școlile Onisifor Ghibu, Ion Creangă și Ion Agârbiceanu, acolo unde se mai fac lucrări de reabilitare energetică.

„La Cluj educația este pe primul loc, la Cluj educația contează și asta este cea mai importantă prioritate pe care o avem”, a spus Emil Boc în mesajul citat.

Modernizarea Școlii „Ioan Bob” face parte dintr-un proiect mai amplu derulat de Primăria Cluj-Napoca și care vizează reabilitarea și modernizarea infrastructurii educaționale din municipiu. În total, Primăria investește 90 de milioane de euro – 45 de milioane de euro din fonduri PNRR și 45 de milioane de euro din bugetul local – în modernizarea infrastructurii școlare din Cluj-Napoca.

