Răpire la Cluj. O femeie și copilul ei, luați cu forța în mașină de fostul iubit. Două persoane au fost reținute

Un incident șocant a avut loc la Cluj. O tânără de 24 de ani din Cluj-Napoca și copilul ei de un an au fost răpiți ieri, 2 decembrie, de fostul iubit al tinerei, un bărbat de 27 de ani și o femeie de 50 de ani. Incidentul s-a întâmplat în plină zi.

Răpire la Cluj. O femeie și copilul ei, luați cu forța în mașină de fostul iubit | Foto: depositphotos.com / Fotografie ilustrativă

Potrivit polițiștilor, tânăra ar fi fost forțată să urce în mașină împreună cu copilul ei, iar suspecții urmau să o ducă spre comuna Tureni. Polițiștii au intervenit rapid și au depistat mașina pe un drum județean lângă Feleacu. În interiorul autoturismului se aflau patru adulți, două femei și doi bărbați, alături de tânăra de 24 de ani și copilul ei.

În urma celor întâmplate, autoritățile au emis un ordin de protecție provizoriu pentru victimă. Tânăra a refuzat însă montarea unui dispozitiv de monitorizare.

Doi dintre suspecți, bărbatul de 27 de ani și femeia de 50 de ani, ambii din comuna Tureni, au fost reținuți pentru 24 de ore și urmează să fie prezentați Parchetului pentru stabilirea măsurilor preventive.

Foto: depositphotos.com

