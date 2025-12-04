Vreme rece și cer înnorat la Cluj. Care este prognoza meteo

Clujenii vor avea parte astăzi de o zi rece, cu cer înnorat și episoade de ploaie slabă în prima parte a dimineții.

Prognoza meteo pentru joi, 4 decembrie | Foto: Alex Turdean, monitorulcj.ro

Conform ANM, temperatura maximă nu va depăși pragul de 10°C și în cursul nopții valorile vor continua să scadă până la aproximativ 5°C. De asemenea, se va putea simți un disconfort termic ușor din cauza vântului și a umezelii.

În prima parte a zilei, sunt așteptate precipitații ușoare sub formă de ploaie. Sunt așteptate intervale însorite de scurtă durată în jurul amiezii, iar vântul va sufla cu rafale de până la 4 km/h. Spre seară, vremea se va răci, dar nu sunt așteptate precipitații, iar cerul se va menține înnorat.

