Lucrările de la Școala „Ioan Bob”, gata la termen. 472 de elevi revin în bănci. Emil Boc: „Se poate la Cluj.”

472 de elevi de la Școala „Ioan Bob” din Cluj-Napoca se vor întoarce din toamna acestui an într-o clădire modernizată. Lucrările sunt pe ultima sută de metri.

Lucrările de modernizare de la Școala „Ioan Bob” din Cluj-Napoca vor fi finalizate la termen | Foto: captură video Facebook, Emil Boc

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, se va asigura personal că lucrările de la Școala „Ioan Bob” din centrul municipiului vor fi finalizate la timp pentru începerea anului școlar 2025-2026.

472 de elevi din Cluj se întorc într-o școală modernizată

„472 de elevi vor reveni din septembrie în școală nouă, modernizată, aici, în centrul municipiului Cluj-Napca, la Școala «Ioan Bob». Am revenit aici pe șantier pentru a mă asigura că lucrările se finalizează la termen”, a transmis Emil Boc, într-un clip video postat pe pagina sa de Facebook.

Emil Boc: „Se poate la Cluj să îți respecți termenul contractual”

Potrivit primarului, la Școala „Ioan Bob” mai sunt puține lucruri de făcut până la finalizarea lucrărilor de modernizare:

curățenie generală

retușuri

montarea unor balustrăzi

asfaltarea curții

„Voi reveni la începutul lunii septembrie, înainte de data de 8 pentru a mă asigura că aceste lucruri se fac. Dragi clujeni, noi suntem cu ochii pe ei (firmele care se ocupă de proiecte - n. red.) pentru că voi sunteți cu ochii pe noi, astfel încât să avem la Cluj un act educațional de calitate. Apreciez asocierea de firme Avril - Decorom pentru că și-au respectat angajamentul contractual. Da. Se poate la Cluj să îți respecți angajamentele și să ne respectăm reciproc”, a conchis Emil Boc.

