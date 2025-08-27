Proiectele de dezvoltare din Apahida, pe agenda discuțiilor: Investiții în dezvoltare comunitară, modernizarea drumurilor și pregătiri pentru început de an școlar

Pregătirile pentru începutul noului an școlar, investițiile pentru susținerea creșterii rapide a populației în Apahida și dezvoltarea proiectelor de infrastructură sunt câteva dintre temele abordate de primarul Cristina Belce și prefectul Clujului, Maria Forna.

Recent, prefectul Clujului Maria Forna a efectuat o vizită de lucru la Primăria Apahida pentru a analiza împreună cu primarul comunei, Cristina Belce, stadiul proiectelor dezvoltate pentru comunitate și investițiile necesare în contextul unui interes crescut pentru localitățile comunei.

Întâlnirea a vizat o serie de proiecte dezvoltate în Apahida, precum și direcția de dezvoltare pentru creșterea calității vieții pentru comunitate.

Cristina Belce, primarul comunei Apahida și Maria Forna, prefectul Clujului, discuții despre proiectele de dezvoltare din Apahida|Foto: Instituția Prefectului-Județul Cluj - Facebook

Astfel, unul dintre subiectele abordate a vizat stadiul actual al proiectelor de infrastructură și lucrările de modernizare a drumurilor.

Extinderea rețelelor de apă și canalizare, programul de cadastrare sistematică în care este inclusă și comuna Apahida, dar și viitoarele investiții necesare pentru a susține creșterea rapidă a populației în Apahida și în localitățile aparținătoare au fost alte teme aflate pe agenda discuțiilor.

Prefectul Clujului, Maria Forna, și-a exprimat sprijinul pentru proiectele dezvoltate în Apahida, investiții de impact pentru o comunitate în dinamică.

„M-am bucurat să revin la Apahida pentru a discuta cu doamna primar Cristina Belce despre proiectele aflate în implementare, reafirmând sprijinul Instituției Prefectului pentru demersurile domniei sale în vederea dezvoltării comunei și a creșterii calității vieții cetățenilor”, a transmis Maria Forna, prefectul Clujului.

Pregătiri pentru început de an școlar

De asemenea, în cadrul întâlnirii s-a discutat și despre situația unităților de învățământ de la nivelul comunei și stadiul pregătirilor pentru începerea noului an școlar.

„Investițiile în educație sunt, de fapt, investiții în viitorul comunității noastre – una tânără, dinamică și plină de potențial”, declara Cristina Belce, primarul comunei Apahida, cu ocazia deschiderii noului spațiu modern pentru copiii de grădiniță.

În 2025, comuna Apahida beneficiază de un buget de peste 140 de milioane de lei, iar peste 40% din bani sunt asigurați din fonduri europene. Aproape 5 milioane de lei din bugetul de investiții sunt alocați domeniului educației.

