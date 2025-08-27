Petrescu a avut dreptate! Pafos s-a calificat în Liga Campionilor.

Fosta adversară a celor de la CFR Cluj a trecut de Steaua Roșie Belgrad, scor 3-2 la general, și va juca în faza principală din cea mai importantă competiție europeană.

Pafos a eliminat-o pe CFR Cluj anul trecut, scor 3-1 la general|Foto: PAFOS FC Facebook

Ciprioții au câștigat la limită în Serbia, scor 2-1, iar marți seară au remizat pe teren propriu, 1-1. Jaja a marcat golul egalizator în minutul 89 și Pafos se califică pentru prima oară în istorie în faza principală din Champions League.

Pafos este un nume cunoscut României. Pe lângă faptul că l-au legitimat pe Vlad Dragomir, un mijlocaș român crescut de Arsenal, ei au fost adversara celor de la CFR Cluj în sezonul trecut.

Cele două echipe s-au întâlnit în play-off-ul pentru grupele Conference League. Ardelenii au câștigat la Cluj, scor 1-0, însă au cedat în deplasare cu 3-0 iar Pafos a trecut mai departe.

Petrescu știa ce vorbește!

Deși eliminarea a fost considerată un eșec, antrenorul de atunci al CFR-ului, Dan Petrescu (57 de ani), a avertizat cu privire la bugetul și valoarea lotului pe care îl au ciprioții.

„În cupele europene, s-a spus că meciul cu Pafos a fost un dezastru. Nu are cum să fie un dezastru când o echipă are buget 50 de milioane, iar cealaltă 10 milioane”, declara tehnicianul la conferința de presă înaintea ultimului meci din sezonul trecut.

La capitolul transferuri, Pafos a dat o lovitură de mercato în această vară: l-au convins pe David Luiz (38 de ani) să semneze, fostul fundaș brazilian de la Chelsea, Arsenal și PSG, dar și din naționala Braziliei.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: