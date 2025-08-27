Clujeanul Mircea Abrudean (PNL), în cărți pentru șefia SRI

Președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudean (PNL Cluj), se regăsește pe lista scurtă a numelor vehiculate pentru preluarea șefiei Serviciului Român de Informații (SRI).

Președintele Senatului, Mircea Abrudean| Foto: Alex Micsik - Agerpres

Președintele României a participat, luni, la debutul discuțiilor de la Guvern, iar printre propunerile pentru pentru șefia Serviciului Român de Informații și cea a Serviciului de Informații Externe se regăsește și președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudean (PNL).

Alte nume vehiculate în calitate de potențiale nominalizări ale președintelui Nicușor Dan pentru șefia Serviciului Român de Informații (SRI) sunt Florin Vlădică, șeful Oficiului Informații Integrate la Cotroceni și avocatul Gabriel Zbârcea.

Pentru Serviciul de Informații Externe (SIE) este vehiculat numele diplomatului Gabriel Lazurca.

Clujeanul Mircea Abrudean, în cărți pentru șefia SRI

Liberalul clujean Mircea Abrudean, președintele Senatului, se află pe lista scurtă a propunerilor pentru preluarea șefiei SRI, alături de Gabriel Zbârcea și Florin Vlădică, potrivit informațiilor publicate de G4media.ro

Abrudean se bucură de susținerea PNL, cu șanse serioase pentru preluarea conducerii SRI. Mircea Abrudean, fost secretar general al Guvernului, este președintele Senatului susținut de PNL, iar în perioada 2019-2021 a fost prefect al județului Cluj. De asemenea, liberalul clujean Mircea Abrudean a fost șef al Cancelariei premierului Nicolae Ciucă (decembrie 2021 – iulie 2023), iar în perioada februarie 2021 – decembrie 2021 a fost secretar general adjunct al Guvernului.

Gabriel Zbârcea este avocat, asociat la casa de avocatură Țuca, Zbârcea și Asociații, iar Vlădică este șeful Oficiului Informații Integrate la Cotroceni, numit în timpul mandatului interimar al lui Ilie Bolojan.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: