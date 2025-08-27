Echipa Solis UTCN concurează la Bridgestone World Solar Challenge 2025

Echipa Solis a Universității Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN) participă, în perioada 24 – 31 august, la cea mai prestigioasă competiție din lume dedicată vehiculelor propulsate exclusiv cu energie solară, Bridgestone World Solar Challenge 2025.

Formată din 23 de studenți și două cadre didactice ale UTCN și sprijinită de un reprezentant al Registrului Auto Român, echipa Solis trebuie să parcurgă un traseu de 3.020 km, din Darwin până în Adelaide, traversând deșertul australian.

Competiția Bridgestone World Solar Challenge 2025 nu reprezintă numai o cursă, ci și o provocare a eficienței. În fiecare zi, echipele se pot deplasa doar între orele 08:00 – 17:00, campând ulterior în mijlocul deșertului și pregătindu-se pentru ziua următoare.

„Fiecare kilometru parcurs înseamnă muncă de echipă, curaj și dorința de a duce România mai departe pe harta mobilității verzi. Suntem o echipă mică ce se măsoară cu giganții lumii, dar tocmai asta ne motivează. Este un privilegiu să fim aici și să demonstrăm că viitorul sustenabil se poate construi acum, chiar în Cluj-Napoca”, au declarat membrii echipei.



Echipa Solis concurează în categoria Challenger, destinată vehiculelor care pot avea un singur ocupant. Câștigător al acestei categorii este cel mai eficient și aerodinamic vehicul solar, cel care ajunge primul la linia de sosire folosind exclusiv energia soarelui. Regulamentul din acest an vine cu provocări mari pentru concurenți, suprafața maximă permisă de panouri fotovoltaice fiind de 6 m², o baterie de doar 3 kWh, la care se adaugă condițiile specifice ale deșertului australian.

Solis Hyperion – cel mai performant prototip realizat vreodată de echipa Solis UTCN

Vehiculul cu care România concurează, Hyperion, este cel mai performant prototip realizat vreodată de echipa Solis UTCN. Până în prezent, Hyperion a atins o viteză maximă de peste 100 km/h, fiind un simbol al inovației și muncii în echipă.



Pregătirile pentru competiție au început în data de 9 august, când prima parte a echipei Solis a ajuns în Darwin. La o săptămână după sosirea acesteia, s-a alăturat și cea de-a doua parte a echipei, implicându-se în pregătirea vehiculului și a logisticii necesare.

Scrutineering-ul static, care presupune verificarea conformității vehiculului cu prevederile regulamentului, atât din punct de vedere tehnic, cât și al siguranței, a debutat pe 18 august, urmând ca, pe 23 august, echipa Solis să treacă cu brio testul dinamic, obținând la calificări un timp de 2:23:37 și startul de pe poziția 20.

Vehiculul Hyperion a pornit oficial în cursă pe data de 24 august, din fața Casei Parlamentului din Darwin, alăturându-se vehiculelor celor mai puternice echipe universitare din lume.

În prima zi a competiției, Solis a reușit să parcurgă 495 km în opt ore, trecând cu succes prin primul control stop din Katherine. Piloții Raymond Nemeth și Paul Groza au menținut ritmul competiției. În cea de-a doua zi, Hyperion a parcurs alți 552 km, trecând prin checkpoint-urile Dunmarra și Tennant Creek, cu o viteză medie de 70 km/h. După două zile, echipa se află pe locul 15 în categoria Challenger și a ajuns la 1.060 km distanță de Darwin. Locul de campare se află în Dilburry Freestay Camping Zone, iar echipa continuă să ajusteze vehiculul pentru zilele următoare.



Echipa Solis UTCN poartă cu mândrie culorile României la Bridgestone World Solar Challenge 2025, o competiție în care inovația, curajul și sustenabilitatea se concretizează în performanțe remarcabile.