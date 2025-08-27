Marius Avram a povestit cum a făcut praf meciul CFR Cluj – Poli Timișoara!

Fostul arbitru FIFA, Marius Avram (46 de ani), a rememorat cel mai dificil moment al carierei sale de „central”.

Marius Avram s-a retras din arbitraj în 2020 | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Într-un interviu acordat pentru GOLAZO în cadrul rubricii „Lumini și Umbre”, Marius Avram a recunoscut care a fost meciul cel mai slab din cariera sa.

El a povestit cum a comis trei greșeli mari de arbitraj într-un meci dintre CFR Cluj și Poli Timișoara, disputat la Cluj, în sezonul 2010/2011.

Duelul s-a încheiat cu victoria la limită a bănățenilor, 2-1, însă ambele echipe au beneficiat atunci de câte un penalty acordat eronat, în decurs de numai trei minute.

Mai mult, Avram a anulat și o reușită a lui Ianis Zicu pentru un presupus fault în atac.

„Ce a fost în capul meu?”

„A fost un meci – în urma căruia am fost trimis să arbitrez și pe la Liga a IV-a –, un CFR Cluj - Timișoara. Am dat două lovituri de la 11 metri greșit, eram 100% convins că am luat decizia corectă în teren, nu aveam niciun dubiu.

După meci, pe video, am zis: „Ce a fost în capul meu?” Norocul meu a fost că a fost câte un penalty în fiecare parte și nu prea putea cineva să acuze că am făcut intenționat, dacă erau două în aceeași direcție ieșea un scandal imens.

În același meci am anulat și un gol absolut superb al lui Ianis Zicu: a fost o centrare din corner și el a dat un voleu direct în vinclu, eu am văzut un fault un atac.

Deci acela a fost un meci dezastru, după care m-am dus și am arbitrat la Liga a 4-a, a 3-a, tata era președinte CCA, l-am făcut de rușine.

Spectatorii strigau: „Te-a trimis tac-tu la Liga a 3-a să te pedepsească?” Asta era, n-aveam ce face”, a povestit fostul arbitru.

Marius Avram s-a retras din activitate în 2020, ultimul meci pe care l-a arbitrat a fost Dinamo - CFR Cluj 0-2.

A arbitrat timp de 27 de ani, dintre care 14 în prima ligă a României, având și aproape 150 de delegări internaționale. În prezent este expert TV, însă are un job și în managementul electrica.

