Lideri europeni, aşteptaţi miercuri la Chişinău de Ziua Independenţei. Mesaj decisiv pentru susținerea parcursului european al Republicii Moldova.

Preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz şi prim-ministrul polonez Donald Tusk sunt aşteptaţi miercuri la Chișinău, pentru a marca a 34-a aniversare de la proclamarea independenței.

Maia Sandu, președintele Republicii Moldova și Emmanuel Macron, președintele Franței, Paris, martie 2025|Foto: presedinte.md

Președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, sunt așteptați miercuri, 27 august, la Chișinău, de Ziua Independenței, la invitația președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu.

Cei trei lideri, împreună cu președintele Maia Sandu, vor susține declarații de presă la sediul președinției și, mai apoi, se vor adresa cetățenilor în cadrul concertului dedicat Zilei Independenței, organizat în Piața Marii Adunări Naționale.

Lideri europeni, aşteptaţi miercuri la Chişinău de Ziua Independenţei

„Prin prezența lor, partenerii europeni își reconfirmă încrederea în Republica Moldova și sprijinul pentru drumul său european”, se arată în informarea puublicată de aparatul prezidențial al R.Moldova.

Vizita oficialilor europeni vine în contextul aniversării a 34 de ani de la declararea independenței Republicii Moldova. În 28 septembrie, în Moldova vor avea loc alegeri parlamentare, un moment cu mize uriașe pentru continuarea parcursului european al statului vecin.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: