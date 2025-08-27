I-au găsit înlocuitor lui Munteanu! CFR negociază cu un vârf nigerian.

CFR Cluj încearcă să repare sezonul din mers, iar pentru asta vrea să-l transfere pe Simy Nwankwo (33 de ani).

Louis Munteanu a fost cumpărat de la Fiorentina cu 2,3 milioane de euro | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Ardelenii au demarat negocierile pentru transferul unui atacant, semn că șansele ca Louis Munteanu să plece sunt tot mai mari după ce acesta nu s-a prezentat la antrenamentele echipei în ultimele zile.

Conform Gazetei Sporturilor, șefii grupării din Gruia au demarat tratativele cu atacantul Simy Nwankwo, ultima oară la Salernitana, în Serie B.

Fotbalistul născut în Nigeria a petrecut ultimii 9 ani în Italia și a mai jucat pentru echipe precum Crotone, Parma sau Benevento.

Cea mai importantă perioada a carierei sale a avut loc în urmă cu 4-5 ani. În sezonul 2020/2021, pe când evolua în Serie A pentru Crotone, marchează 20 de goluri în 38 de etape și ajunge să fie cotat la nu mai puțin de 8 milioane de euro de site-urile de specialitate.

În total, Nwankwo a bifat 116 apariții în primul eșalon din Italia și alte 127 în Serie B. În ultimele cinci sezoane a înregistrat o scădere enormă în carieră, iar acum este evaluat la doar 300.000 de euro.

